Diego Vázquez: Hay gente que te critica y en su vida no ganó nada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dolido por la derrota en la final de la Liga Concacaf ante el Comunicaciones, Diego Vázquez, entrenador de Motagua, habló con la prensa hondureña tras arribar al aeropuerto Internacional de Toncontín.



“El detalle del balón parado no pudimos mantener este tipo de jugadas. Tras el segundo gol no pudimos levantarnos”, comenzó diciendo Diego tras dar una explicación sobre la remontada del equipo guatemalteco.



A pesar de que gran parte de la afición motagüense no lo quiere ver más en el banquillo, el argentino dijo que “hicimos 35 puntos en la la Liga Nacional y jugamos la final de Liga de Concacaf. Sumamente es positivo para el equipo”.



Respecto a las declaraciones de Juan Carlos Suazo en Twitter, Diego respondió: “Hay un directivo en redes sociales que no tiene memoria. Reveló intimidades del equipo. Además, se tiene preocupar por él y por los temas de la sociedad hondureña”.



“Hasta acá nos alcanzó para llegar. Hay montón de gente que te critica que en su vida no ganó nada. A la gente le digo que el equipo lo dio todo”, dijo muy molesto.



Finalmente, Diego detalló que "somos el equipo de más gana en Concacaf, fuimos el equipo que más finales hemos jugado. En esta competencia habían dos equipos, nosotros llegamos a la final”.