William Coito: "Con Motagua somos dos grandes acostumbrados a finales"

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El director técnico del Comunicaciones de Guatemala, William Coito, dio sus primeras impresiones previo a viajar a Tegucigalpa para medirse al Motagua en el partido de ida de la final de la Liga Concacaf.



El estratega charrúa, quien es primo del exentrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, destacó que el partido de este miércoles por la noche será muy disputado porque ninguno de los equipos quiere dejar nada y remarcó que para los Azules hay un peso muy importante por disputar su tercera final del certamen.

"Será un partido muy disputado. Las finales creo que son partidos donde ninguno de los dos equipos quiere dejar nada y sabemos de la importancia del club Motagua que ya está en su tercera final a nivel de Liga Concacaf y que será muy difícil pero nosotros tenemos la capacidad", manifestó.



Asimismo, Coito señaló las virtudes de su rival, destacando la base de jugadores con la que cuentan los Azules y la gestión realizada por Diego Vázquez, quien dirige al club desde 2014 y ha logrado ganar y avarios títulos a nivel nacional, sin embargo no lo ha podido replicar en el plano internacional.



De igual manera, el DT uruguayo señaló que Motagua es uno de los grandes de Centroamérica al igual que Comunicaciones, por lo que tienen las mismas cualidades para poder llevarse la copa a casa.

¿Es favorito Comunicaciones?

El entrenador de los Cremas fue cuestionado sobre si su equipo era favorito al título en esta gran final, mencionando que esa condición en estas instancias no existe, por lo que expresó que ambos equipos saldrán a la cancha en búsqueda de un mismo objetivo.



"Favoritos en estas instancias creo que no hay. Los dos vamos a salir a lograr el objetivo que tenemos más cerca, así que me parece que ganará cualquiera de los dos, más conociendo como es Motagua, me parece que pueden ir por el título y el que lo gane se lo merece", destacó.



Por otra parte el entrenador del cuadro chapín habló un poco de las diferencias que existen entre el fútbol guatemalteco y el hondureño, mencionando que se juega de forma diferente en ambos países, pero que al tratarde de dos equipos grandes acostumbrados a disputar finales será otra la historia.



"No se juega de la misma forma en los dos países, pero a esta instancia y este nivel hablando de Motagua y Comunicaciones, son dos equipos grandes y acostumbrados a finales. Será un duelo muy bonito", agregó.

Partido de vuelta en casa

Por último, William Coito fue consultado sobre la ventaja que le representa a Comunicaciones cerrar la final como locales en el Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala el próximo martes 14 de diciembre.



El charrúa mencionó que en esta serie de partidos ante rivales como Motagua se debe ser muy inteligentes, recalcando que el primer duelo también es clave.



"En esta serie de partidos con equipos como los que se van a enfrentar creo que hay que ser muy inteligentes. Si bien es cierto que nos da una cierta ventaja de cerrar de local, pero el primer partido también es clave", concluyó.

