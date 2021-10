Eddie Hernández: "Creemos que podemos sacar más de un punto en México"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-La Selección de Honduras viajó este viernes en vuelo directo desde San Pedro Sula hacia la ciudad de Cuernavaca, México, para enfrentar este próximo domingo a los aztecas por la quinta fecha de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.



El equipo hondureño se trasladó en vuelo chárter y previo al abordaje, fue el delantero Eddie Hernández, quien se encargó de brindar declaraciones a los medios de prensa apostados en la terminal aérea Ramón Villeda Morales, luego del empate sin goles contra los ticos y previo al viaje directo hacia suelo mexicano.



"Contento porque se empató, aunque al final no era el resultado que queríamos porque la idea era sumar de a tres, pero hicimos un buen buen encuentro, no tenemos nada que reprocharnos, aunque el partido contra Costa Rica ya quedó atrás, el punto nos sirve".



Eddie intenta darle vuelta a la página tras el duelo contra los ticos y ya piensa en el rival del domingo en el estadio Azteca: "Con Pinto fuimos y le empatamos a México en la eliminatoria pasada, con el grupo que está ahora se puede lograr también, si se dan los tres puntos sería mejor cosa, si no, conseguir un punto, primero Dios las cosas se nos den".

Además comentó: "Ese es el detalle, no podemos reprocharnos nada, hicimos un buen encuentro, si bien es cierto Costa Rica en los primeros minutos nos hizo daño, el grupo está bien en lo anímico y esperamos sumar, sabemos que es una responsabilidad grande".



¿Le podemos ganar a México? Le consultamos a Eddie y atacante catracho no dudó en responder: "En el fútbol es lo bonito, no hay ningún resultado dicho antes de los partidos, cualquier puede ganar, nosotros vamos con esa mentalidad, somos 11 contra 11, son 90 minutos, sabemos del potencial de México, pero nosotros creemos que podamos sacar más de un punto en México".



Los malos resultados de la H en el inicio de la eliminatoria no hacen que el plantel muestre flaquezas ante la crítica popular. "Estamos bien, lo de la afición es normal, somos realistas, los números no nos avalan, tenemos solo tres de 12, la afición se va a desesperar siempre y más de local. Nosotros queremos sumar, pero no siempre se puede, hay rivales que hacen méritos al rival. Nosotros estamos tranquilos, el profesor tiene la idea clara y hay que seguir adelante y salir a flote".

También señaló: "Debemos sumar y más cuando estamos en casa, sabemos lo importante que es hacerlo. Nuestros rivales directos serán El Salvador, Panamá, Costa Rica y contra ellos hay que ganar".



Antes de ingresar a la terminal aérea, Eddie recordó la oportunidad clara que tuvo para anotar ante Costa Rica: "Tuve una oportunidad para anotar, pero sabemos lo que es Keylor Navas y lamentablemente juega para Costa Rica, nadie duda de su capacidad. Entré con las ganas de anotar, me quedó una oportunidad, pero entró. No pudimos concretar ninguna de las jugadas que creamos".



Eddie Hernández tuvo minutos contra Costa Rica y espera hacerlo frente a los mexicanos el próximo domingo en el estadio Azteca.

