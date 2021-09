Fabián Coito avisa a EE UU: 'Vamos a buscar los tres puntos con un equipo recuperado y en casa'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muy sereno, como es habitual en él, compareció ante la prensa deportiva el técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito. El timonel catracho considera que los dos puntos sacados de visita en el inicio de la eliminatoria son importantes.



El charrúa no demerita lo realizado por sus muchachos, esto a pesar de los nueve cambios que mandó a la cancha ante los cuscatlecos en comparación a su debut eliminatoria contra Canadá.



"El objetivo era pensar en los tres partidos, habíamos tenido un desgaste muy grande en el juego ante Canadá y aparte una recuperación bastante incompleta por el tema de los viajes, no se había descansado la noche del partido", comenzó explicando sobre sus nueve cambios para el duelo contra los salvadoreños.



Luego ahonda: "Nosotros confiábamos en los futbolistas que hoy salieron al campo, tuvieron un buen rendimiento, eso reafirma un poco la idea que teníamos originalmente. Tuvimos algunos cambios por lesión y cansancio y tampoco queremos arriesgar o provocar alguna otra lesión para que queden más futbolistas fuera del partido ante Estados Unidos".



Consultado por el golpe que sacó del partido a Edwin Rodríguez, quien había entrado de cambio, reconoció que no tiene información. "La lesión de Edwin Rodríguez no la sé todavía, no he hablado con el doctor, pasando las horas vamos a ver en qué condiciones está y cuánto lo consideramos si lo tenemos para el próximo partido".



El entrenador Fabián Coito es enfático en decir que no se puede reprochar no haber ganado a El Salvador, pero sí es autocrítico en ciertas cosas que miró de su equipo en el Cuscatlán.



"Tampoco sirve de mucho ponernos a pensar en lo que no pasó, fueron dos empates diferentes, el otro día fue un partido de alta intensidad, de un ida y vuelta permanente, hoy por los cambios, por el rival, por el campo, fue un partido más lento, más jugado donde creíamos que con jugadores con más físico y frescos podíamos imponernos en el juego", dijo.



Y agregó: "Comenzamos bien en el primer tiempo, para mi gusto hicimos lento la transición de defensa a ataque, hay que salir más rápido, tenemos caracterísicas de ese tipo en los jugadores y no pudimos imponer. El primer tiempo se nos fue con algunas dificultades para recuperar el balón. Estamos bien más allá de los cambios, trabajamos muy ordenados, en bloque, tenemos que seguir insistiendo en las salidas más rápidas de ataque".



Finalmente el estratega sudamericano del elenco tres veces mundialista avisó a Estados Unidos previo al partido del miércoles a las 8:30 de la noche. Aduce que llegarán mejor para este duelo en el Olímpico.



"En el papel decir 'se debería de haber ganado' es muy subjetivo, el punto con Canadá fue muy bueno, es una selección muy fuerte que lo va a demostrar con el recorrer de la eliminatoria. Hoy fue un partido complicado por todo el entorno, por cómo llegábamos al partido, por el esfuerzo; era importante no perder, quitarle la posibilidad a El Salvador que sumara de tres en su casa y nosotros seguir sumando".



Finaliza su exposición diciendo: "Lógicamente que vamos a intentar buscar, como lo hemos buscado en los dos partidos, los tres puntos en el juego que tenemos ante Estados Unidos con un equipo que recuperado, en casa y que vamos a imponer ciertas condiciones del juego, vamos a creer de que podemos. Estoy muy confiado, estamos bien y vamos a jugar con una selección fuerte pero que nosotros como locales vamos a tener que imponer ciertas condiciones".