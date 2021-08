Messi dice que está "muy feliz" desde su llegada al PSG

PARÍS, FRANCIA.- Lionel Messi dijo el miércoles que está disfrutando de su tiempo en París “desde el primer día” luego de firmar un contrato con el Paris Saint-Germain en la víspera.



El as argentino, de 34 años, firmó por dos temporadas con opción a una tercera después de desvincularse del Barcelona.



“Mi salida del Barcelona fue muy dura porque son muchos años y es dificil el cambio después de mucho tiempo, pero no más llegué acá la felicidad es enorme”, dijo Messi durante la conferencia de prensa de su presentación en el estadio Parc des Princes.

La llegada de Messi da al PSG un amplio abanico de posibilidades de ataque al juntarlo con Kylian Mbappe, flamante campeón de la Eurocopa, y con el delantero brasileño Neymar, con quien ya compartió vestuario en el Barça.



“(Tengo) mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir porque lo voy a hacer con los mejores y eso siempre es lindo (...) es hermoso vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso”, añadió Messi.



Aunque el PSG había pagado 222 millones de euros (261 millones de dólares al cambio de entonces) al Barcelona por Neymar, el argentino llegó gratis porque terminó su contrato.



No se han revelado los detalles acerca de su salario, pero una persona con conocimiento de las negociaciones dijo antes a The Associated Press que el delantero cobraría alrededor de 35 millones de euros (41 millones de dólares) netos anuales. La fuente habló bajo condición de anonimato antes de la firma del contrato.

Messi se convirtió en el agente libre de más alto perfil en la historia del fútbol luego de que sus intentos de quedarse en Barcelona fueron rechazados por la Liga española la semana pasada porque el salario no se ajustaba a las normas financieras. El club catalán tiene deudas por importe de más de 1,200 millones de euros (1,400 millones de dólares).

Transformación

En la última década, los aficionados del PSG han presenciado la transformación de su club desde la llegada de fondos vinculados al emir catarí. Una vez expiró el contrato de Messi con el Barça — y el club catalán fue incapaz de retenerlo — el PSG era uno de los pocos que podía financiar el fichaje del delantero, elegido seis meses mejor jugador mundial del año.



El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, contactó rápidamente con su compatriota luego de que el Barcelona anunció el jueves que Messi abandonaría el equipo al que llegó con 13 años.



Messi ha ganado todos los títulos con la camiseta azulgrana, una era que se cerró con una emotiva conferencia de prensa el domingo. Solo Cristiano Ronaldo puede disputar en la actualidad el estatus de Messi como el mejor de todos los tiempos.



El PSG espera no solo que Messi ayude a recuperar el título de la liga francesa conquistado la temporada pasada por el Lille, si no también la ansiada Champions League.



Messi vestirá el dorsal 30, el mismo de sus dos primeras temporadas con el Barcelona, antes de cambiar al 19 y al preciado 10, que en París es propiedad de Neymar.



Se espera que Messi sea presentado ante la afición en el Parc des Princes antes del inicio del partido del sábado contra el Estrasburgo.

