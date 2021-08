Vida y Lobos UPNFM abren el telón del Torneo Apertura 2021

LA CEIBA, HONDURAS.- ¡La espera ha terminado! Este sábado inicia el Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional con el encuentro entre el Vida y los Lobos UPNFM en el Estadio Ceibeño a partir de las 7:15 de la noche.



Cocoteros y universitarios serán los encargados de abrir el telón del nuevo campeonato de liga luego de la suspensión del encuentro entre Real España y Victoria debido a los problemas administrativos de la jaiba brava con la FIFA.

El equipo que dirige el portugués Fernando Mira afronta este compromiso con la ilusión de arrancar con el pie derecho en el certamen en donde esperan convertirse en una de las revelaciones luego de haber caído eliminados en el repechaje en la temporada anterior.



Para el Apertura 2021, el Vida ha aunciado los fichajes de jugadores como Juan Pablo Montes, Sergio Peña y los argentinos Lucas Lezcano y Elías Garay, manteniéndose a la espera de más incorporaciones y también sobre lo que pueda pasar con su gran figura, el atacante Luis Palma, quien tendría todo listo para marcharse al fútbol de Portugal.



Por su parte el cuadro universitario llega a este nuevo campeonato para convertirse en una de las revelaciones y disputar un lugar en la liguilla.



Dirigidos ahora por Raúl Cáceres, los Lobos buscan una vez más tratar de ser protagonistas en la Liga Nacional. Para este torneo, además de contar con nuevo entrenador también han anunciado las incorporaciones de jugadores como Marlon "Machuca" Ramírez, Aldo Oviedo y Alex Güity.

Vuelve el público a los estadios

Como ingrediente extra al inicio del Torneo Apertura 2021 está el regreso de los aficionados a los estadios de fútbol en Honduras.

Para el compromiso de esta noche el Estadio Ceibeño estará habilitado en un 20% de su capacidad, y los aficionados que deseen ir al compromiso deberán de seguir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Liga Nacional.

Datos del partido

Rivales: Vida-Lobos UPNFM



Hora: 7:15 PM



Estadio: Estadio Ceibeño



Árbitro central: Marvin Ortíz



Transmisión: TDTV+

