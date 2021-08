Con 150 barristas y sin menores de edad: Así es la reapertura en los estadios de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades de Sinager junto a la Liga Nacional y la Federación de Honduras brindaron todos los por menores en el protocolo de bioseguridad para la reapertura al público de los aficionados en un 20% de capacidad de cada estadio.



Las barras organizadas solo tendrán permitido la entrada a 150 personas,las cuales estarán ubicados en un área especial en la gradería donde obligatoriamente guardarán su distanciamiento social además del uso de la mascarilla. En el caso de incumplimiento, estos serán sacados del inmueble, pues la policía limitará el acceso.



La Policía Nacional, así como las autoridades de Liga Nacional, informan que estos grupos solo podrán ingresar al estadio una hora antes de los partidos, pues los portones se cerrarán para llevar mejor control.



“El protocolo establece que solo se permiten 150 personas. ¿Por qué solo 150? Pues se les debe dar oportunidad de ingreso a todos y por eso es que solo esa cantidad, también pueden ingresar como aficionados comunes pero guardando la distancia y solo si se lleva un orden podremos cumplir el protocolo”, manifestó Wilfredo Guzmán de la Liga Nacional.

Multas y prohibiciones

Estará prohibido el ingreso de menores de 18 años, tampoco se permitirá la venta de bebidas alcohólicas dentro del estadio y este control está en manos de la Policía Nacional y la supervisión de los clubes locales.



Los grupos de familias completas que lleguen a presenciar el encuentro podrían estar siempre juntos únicamente hasta cinco personas. En el caso de que uno o varios clubes incumplan estas medidas, serán sancionados con la no presencia de aficionados en próximos partidos.



“Nosotros estaremos evaluando cada uno de los partidos, seremos estrictos en el sancionar a las acciones que no se cumplen. Si en algún momento hay que volver a cerrar lo vamos a hacer”, mencionó el Ministro de COPECO, Max González, uno de los presentes en la conferencia de prensa.



González fue claro que en “en esta apertura no solo se está ayudando a los equipos, también a muchas personas de forma indirecta. Esta primera fase es un paso y les pedimos que por favor nos acompañen en estas campañas de mantener las medidas de bioseguridad. No podemos bajarle la guardia porque estamos en pandemia”, explicó González.

Prueba PCR

Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional, consideró este un paso importante que se da para que los equipos puedan tener ingresos económicos, pero debe haber responsabilidad de cada uno de los clubes para que no se disparen los contagios dentro de los recintos deportivos.



“Los procedimientos de protocolos que nos dieron resultados en el torneo anterios los vamos a seguir para cumplir con ellos (pruebas PCR a clubes y periodistas). Si nosotros nos vamos a seguir chequeando nos da la seguridad de esta enfermedad. Esperamos el apoyo de los medios para que todos procedamos también a ser vacunados”, comentó Guzmán.



La Fenafuth avaló este paso que se da en el fútbol de Honduras y Jorge Salomón explicó que más adelante podría aumentar la capacidad de apertura.



“La gente tiene que buscar el distanciamiento con la dirección que le den los equipos, y esa parte la llevará cada quien como en nuestro día a día como lo hacemos en restaurantes, por eso solo se habilitó el 20% para que haya cierto espacio para que todos podamos estar tranquilos en el estadio”, mencionó Salomón.