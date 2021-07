Preguntas y respuestas sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Tegucigalpa.- Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se inaugurarán este viernes 23 de julio y se clausurarán el 8 de agosto. Acá le presentamos las preguntas y respuestas sobre esta particular edición, que fue atrasada un año.



¿Dónde se celebrarán los Juegos Olímpicos esta vez?

El certamen se llevará a cabo en Tokio, la capital de Japón. Esta será la edición XXXII (32) de la competencia.



¿Cuántos países participarán?

Serán 205 países los que estarán representados en Tokio, pero habrá 206 delegaciones por la del organizador, el Comité Olímpico Internacional.



¿Cuántos atletas habrá en la competencia?

Se esperan unos 11,100 atletas, que buscarán la gloria. Serán 339 eventos en 33 deportes olímpicos.



¿Por qué se mantiene la denominación Tokio 2020?

Porque orginalmente los Juegos se iban a celebrar el año pasado, pero debido a la pandemia fueron trasladados a 2021.



¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos?

La inauguración será el viernes 23 de julio y la clausura el 8 de agosto, aunque la competencia arrancará el 21 de julio con el fútbol. Las ceremonias de apertura y de cierre serán en el Estadio Olímpico de Tokio.



¿Cuál es el cambio en los abanderados?

Históricamente solo ha habido un abanderado por cada país participante, pero esta vez habrá dos: un hombre y una mujer.



¿Habrá público en las tribunas?

No. Esto abarca las ceremonias de apertura y clausura. Debido al aumento de casos de covid, las autoridades japonesas decretaron estado de emergencia en Tokio del 12 al 22 de agosto.



¿Todos los países tendrán atletas hombres y mujeres?

Serán los primeros Juegos en que al menos un hombre y una mujer representarán a cada una de las 206 delegaciones que participarán en el evento.



¿Cuántos atletas hondureños clasificaron?

La Selección Masculina Sub 23 de Fútbol de Honduras, compuesta por 22 jugadores, fue la única en lograr la clasificación. Estarán por invitación Cergia David Güity (judo), Keyla Paola Ávila (taekwondo), Iván Zarco (atletismo), Julio Horrego y Julimar Ávila (ambos de natación).



¿Habrá nuevos deportes en estos Juegos?

Sí. Se estrenará el surf, la escalada deportiva, el skateboarding y el kárate. También regresan al programa el béisbol y el sóftbol, tras salir en 2008.



¿Qué deportes quedaron afuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Deportes Aéreos, fútbol americano, billar, bolos sobre césped, bolos, bridge, floorball, ajedrez, disco volador, korfball, Sumo, orientación, ráquetbol, squash, netball, sogatira, actividades subacuáticas, esquí náutico y Wakeboard, Wushu y polo.



¿Rusia participará?

Rusia fue sancionada por dopaje. Algunos atletas rusos sin antecedentes de dopaje competirán en Tokio, pero no representarán formalmente a su país. Ellos figurarán como representantes del Comité Olímpico Ruso. El himno ruso no se entonará y la bandera no será desplegada.



¿Participará Corea del Norte?

No. Se ausentará de los Juegos para proteger a sus atletas de la crisis sanitaria mundial a causa del coronavirus.



¿Cuáles son las estrellas a seguir?

Simone Biles (EE UU/gimnasia artística), Teddy Riner (Francia/judo), Katie Ledecky (EE UU/natación), Caeleb Dressel (EE UU/natación), Mariana Pajón (Colombia/ciclismo BMX), Mathieu Van Der Poel (Países Bajos/ciclismo de montaña), Kevin Durant (EE UU/baloncesto), Yulimar Rojas (venezuela/atletismo), Armand Duplantis (Suecia/atletismo), Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica/atletismo), Joshua Cheptegei (Uganda/atletismo), Sydney Mclaughlin (EE UU/atletismo), Leticia Bufoni (Brasil/skateboarding), Naomi Osaka (Japón-EE UU/tenis) y Novak Djokovic (Serbia/tenis).