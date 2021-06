Lewandowski anota y Polonia empata 1-1 con España en la Euro

El defensor polaco Bartosz Bereszynski, el portero polaco Wojciech Szczesny y el español Ferrán Torres disputan el balón durante el partido entre España y Polonia por el Grupo E de la Eurocopa en Sevilla, España, sábado 19 de junio de 2021. (Lluis Gene/Pool via AP)

SEVILLA, ESPAÑA.- Robert Lewandowski ayuda a mantener con vida las esperanzas de Polonia en la Eurocopa luego de anotar en el segundo tiempo el gol del empate para terminar el sábado 1-1 contra España.



Álvaro Morata puso fin a su sequía poniendo al frente a la selección española a los 25 minutos, pero Lewandowski igualó las cosas a los 54 con un cabezazo para registrar su tercer diana con el combinado nacional en un torneo importante.



El delantero español Gerard Moreno falló un penal poco después del tanto de Lewandowski y Morata luego desperdició una oportunidad ante una portería vacía, luego de que el balón pegó en el poste.



El resultado deja a Suecia en la cima del Grupo E con cuatro puntos luego de que superó a Eslovaquia el viernes. Eslovaquia se ubica en el segundo puesto con tres unidades mientras que España tiene dos. Polonia aún tiene posibilidades para avanzar a la siguiente ronda de la Euroa 2020 pese a estar en el fondo con un punto.



España volvió a pagar por sus errores frente a la portería, dejando ir varias oportunidades y tras ser incapaz de poder controlar a Lewandowski en una de las pocas oportunidades que Polonia tuvo para anotar.



Lewandowski, quien empezó el torneo con apenas dos goles anotados ya sea en una Copa del Mundo o en una Eurocopa, estaba bajó el foco de atención luego de que no pudo marcar en la derrota del equipo por 2-1 ante Eslovaquia en el primer encuentro del certamen.



Tuvo una oportunidad clara para poner fin a su sequía en la primera mitad contra España cuando tomó un rebote dentro del área y estaba desmarcado frente a la red. Pero no pudo enviar el esférico más allá del arquero español Unai Simón, quien detuvo el balón con el pecho. El rebote vino de un disparo de Karol Swiderski que pegó en el poste.



“Sabíamos que contra Espala tendríamos que enfocarnos más en la defensa y lo hicimos bastante bien”, comentó Lewandowski. “Simplemente funcionó”, añadió.



Morata había sido criticado por los hinchas y medios españoles por sus fallos en el primer partido de la Euro, en el que España igualó 0-0 con Suecia, pero encontró el gol a bocajarro tras realizar una buena jugada en torno a su marcador.



El gol había sido declarado fuera de lugar, pero tras una revisión de video se decretó que era bueno. Morata corrió hacia el banquillo para celebrar con el técnico Luis Enrique, quien lo mantuvo en la alineación titual pese a las críticas.



El pase a Morata para el gol provino de Moreno, el único cambio realizado por Luis Enrique tras el primer encuentro.



Los hinchas habían estado pidiendo que Moreno jugara para el arranque de la Euro 2020 luego de su estupenda temporada con el Villarreal, pero falló el penal que había dado la ventaja a España el sábado.



En tanto, el mediocampista polaco de 17 años, Kacper Kozlowski, se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro de la historia de la Eurocopa luego de que entró de cambio justo antes de que Lewandowski estremeciera las redes.



Kozlowski nació el 16 de octubre de 2003. El mediocampista Jude Bellingham, quien nació el 29 de junio de 2003, mantuvo el récord por apenas seis días.



España no contó con su capitán Sergio Busquets, quien se unió al conjunto el viernes tras haber superado los protocolos implementados por el COVID-19.