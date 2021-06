España sin nuevos positivos, selección será vacunada

MADRID, ESPAÑA.- España respiró con alivio el miércoles una tanda de resultados negativos en su plantel y alabó el anuncio de que los jugadores serán vacunados previo a la Eurocopa.



Las novedades se dieron luego que la Roja expandió su "burbuja paralela" a 17 futbolistas tras detectarse dos casos de coronavirus. El zaguero Diego Llorente arrojó positivo el martes y el capitán Sergio Busquets el domingo.



Ambos jugadores abandonaron la concentración y se encuentran aislados.



El técnico Luis Enrique convocó a 11 jugadores de la selección Sub21 para unirse a otros seis que se entrenan diferenciado al primer equipo.



Ningún otro jugador dio positivo tras las pruebas exigidas por la UEFA, dijo la federación española el miércoles. Los jugadores en la burbuja paralela también salieron negativo.







“Es una situación desagradable para cualquiera", comentó el lateral izquierdo Jordi Alba en una entrevista con Radio Marca. “Lo de Busquets es una desgracia y ojalá que esté con nosotros pronto”.



"Estamos muy tranquilos y cumpliendo todas las normas. Tenemos que seguir y adaptarnos a esta situación. Y esperar a que no haya más”, añadió Alba, quien ha asumido la capitanía.



La ministra de sanidad, Carolina Darias, informó el miércoles que las fuerzas armadas se encargarán de inyectar las dosis a los futbolistas. Darias indicó que la federación dará más detalles sobre el proceso, pero confirmó que los jugadores necesitarán de dos dosis, lo que significa que la segunda no será inyectada hasta varias semanas después.



Algunos en España han criticado la demora en vacunar al equipo nacional, mientras que otros se quejan que los jugadores las reciban antes que muchos españoles que siguen esperando. Sólo la población mayor de 45 años está autorizada para ser vacunada en España.



“Si nos dicen que nos vacunan, pues nos vacunan. Que no, pues no. Respetamos todo lo que nos digan”, dijo Alba.



El positivo de Llorente trascendió tras la victoria 4-0 de la Sub21 ante Lituania la noche del martes en Madrid. Ese iba a ser el último fogueo de la absoluta previo al debut en la Euro 2020 contra Suecia el lunes en Sevilla.



Casi todos los que jugaron ante Lituania se bautizaron con la absoluta. Bryan Gil fue la excepción. España no alineaba a 10 jugadores debutantes en la absoluta desde 1941, contra Portugal, luego que el equipo estuvo sin jugar desde 1936 por la Guerra Civil española.



La federación española aún no ha dicho si Busquets o Llorente serán descartados definitivamente.



Luis Enrique tiene hasta el sábado para hacer modificaciones en su convocatoria ya sea por lesiones o COVID-19. Sólo citó a 24 jugadores en lugar del máximo de 26 que la UEFA permitió para el torneo continental. Justificó su decisión al decir que no quería reunir a demasiados jugadores que al final no iban a intervenir en la Euro.



Los jugadores que arrojen positivo deben pasar aislados un mínimo de 10 días, lo que significa que tanto Busquets como Llorente se perderán el debut contra Suecia y casi seguro el segundo compromiso ante Polonia, el 19 de junio. Cerrarán su actividad en el Grupo E contra Eslovaquia, el 23 de junio, también en Sevilla.