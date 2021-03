Más de 10 jugadores de la Real Sociedad dan positivo a coronavirus  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 10 jugadores de la Real Sociedad dieron positivo al nuevo coronavirus, por lo que se procedió a cancelar el juego de la jornada siete ante los Lobos de la UPN.



El encuentro estaba programado para disputarse el jueves a las 3:00 de la tarde en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



Los jugadores de la Real Sociedad de Tocoa dieron positivo (el martes) en las pruebas PCR que se les realizaron.



Hasta el momento no se ha hecho oficial la lista de los futbolistas contagiados, pero ya se confirmó que los tres arqueros del equipo y algunos miembros del cuerpo técnico son los afectados por el virus.



En ese sentido, ya se encuentran aislados y se han puesto en práctica los protocolos que ha indicado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Asimismo, son de 12 a 14 días los que la Real Sociedad estará inactiva.



