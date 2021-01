El ‘Patón’ Mejía podría irse a la MLS o jugar en un grande de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras anunciar su salida del Olimpia el pasado lunes, el futuro de German ‘Patón’ Mejía podría estar por definirse, pues se ha conocido que el volante cuenta con ofertas de la MLS y también del Motagua y el Real España.

Cabe mencionar que el ‘Patón’ decidió no continuar con el campeón nacional luego de no poder llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato con la directiva merengue, pues la oferta que le realizaron no cumplió con sus expectativas.

Sobre la mesa tiene la oferta del Motagua, quien le ofrece un mejor contrato al que le hizo Olimpia, sin embargo la llegada de Mejía al ciclón no puede decidirse aún debido al ‘Pacto de caballeros’, el cual aún no le permite negociar con las águilas.

El famoso pacto existe entre Motagua, Olimpia y Real España, consiste en que entre estos clubes no podrán quitarse jugadores mientras no se cierren las negociaciones y quede completamente desligado del otro equipo.

Asimismo, German Mejía tiene la posibilidad de llegar al Real España, sin embargo desde San Pedro Sula informan que la directiva aurinegra lo habría descartado.

Ofertas en Centroamérica y la MLS

Otra de las opciones del ‘Patón’ es marcharse al extranjero, pues se ha conocido que el polifuncional futbolista cuenta con ofertas de equipos de El Salvador y Costa Rica, sumadas a las del Montreal Impact y el Austin FC de la MLS.

Se espera que el próximo viernes haya un anuncio oficial sobre el futuro del ‘Patón’, quien dejó las filas del Olimpia tras 10 años y cuatro títulos de Liga Nacional, uno de Liga Concacaf y uno de Copa Presidente.

