Real Madrid deja la mala racha y golea 4-1 al Alavés

MADRID, ESPAÑA.- Eliminado esta semana de la Copa del Rey por el Alcoyano (2ªB, tercera categoría), el Real Madrid despejó la crisis con un triunfo balsámico por 4-1 en la cancha del Alavés (17º), este sábado en la 20ª jornada de la Liga.



Sin Zinedine Zidane en el banquillo, de baja tras haber dado positivo al covid-19, el equipo blanco protagonizó una actuación casi perfecta en Vitoria.



"Obviamente estaba muy feliz de la actitud del equipo, de la victoria, me ha dicho que felicite a los jugadores. Ahora a descansar y a preparar el próximo, en casa contra el Levante", señaló su ayudante David Bettoni, que ejerció de técnico principal, en rueda de prensa.



Con el brazalete de capitán en ausencia de Sergio Ramos, lideró la goleada con un doblete Karim Benzema. Primero (minuto 41) soló un disparo a la escuadra y luego (70) finalizó un contraataque con un regate y un tiro cruzado marca de la casa.



Había abierto la cuenta con un cabezazo el brasileño Casemiro (15), con su cuarto gol de esta Liga, y justo antes del descanso (45+1) también marcó el belga Eden Hazard, en busca de continuidad.



El gol local lo marcó a la hora de juego el delantero formado en la cantera del Real Madrid Joselu (60).

Hazard progresa adecuadamente

"Es una vitoria merecida, jugamos muy bien desde el principio. Tuvimos la pelota y hemos hecho buenas jugadas. Fuimos muy serios defensivamente", analizó Bettoni.



Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro se lucieron en el centro del campo y Hazard, aunque lejos de su mejor forma, dejó detalles del jugador desequilibrante que fue.



En otra temporada en la que no ha tenido regularidad debido a las lesiones, fue su tercer gol en 12 partidos. No encontraba la red desde el 31 de octubre, cuando marcó en la goleada 4-1 ante el Huesca.



A la espera de ritmo, Hazard mostró este sábado su calidad con el balón, capacidad de aceleración y de conducción. En su debe, algunas pérdidas evitables.



Con este triunfo el Real Madrid alcanza los 40 puntos, ahora a 4 del líder Atlético, que el domingo recibe al Valencia (14º).



A cuatro puntos del Real Madrid, en el tercer puesto, queda el Sevilla, tras ganar 3-0 al Cádiz (9º), con un triplete del delantero marroquí Youssef En-Nesyri (35, 39 y 62).



Con Suso como principal socio, En-Nesyri alcanzó los 12 tantos en Liga y se coloca como máximo realizador del campeonato. Su cuenta particular este curso alcanza los 16 si se suman los firmados en la Champions.

Joaquín, salvador

Más tarde, otros dos clásicos del fútbol español, Real Sociedad (6º) y Betis (8º), igualaron 2-2 después de que el equipo sevillano remontara dos goles en la recta final.



En San Sebastián, el sueco Alexander Isak (48) y Mikel Oyarzabal (57) parecía que daban el triunfo a los locales, pero el Betis salvó un punto gracias a Sergio Canales (85) y Joaquín (90+2).



El capitán de 39 años cambió el partido al saltar al campo en el minuto 78. Primero asistió para Canales y luego aprovechó un pase de la muerte de Cristian Tello. Su remate lo tocó Nacho Monreal y despistó al arquero Remiro.



Antes de la entrada de Joaquín, el Betis casi no había tenido ocasiones peligrosas, mientras que la Real Sociedad había desaprovechado la posibilidad de golear.



En el otro partido disputado este sábado, el colista Huesca salvó un empate sin goles ante el Villarreal (5º).