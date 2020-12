Kenti Robles festeja su llegada al Real Madrid: "Es un privilegio"

MADRID, ESPAÑA.-“Es un orgullo y un privilegio estar en este club. Me siento feliz y contenta de poder entrenar, competir y disfrutar de las instalaciones, las compañeras, el cuerpo técnico y todo lo que nos ofrece un club de este nivel que es increíble”, con estas palabras la futbolista Mexicana Kenti Robles celebró su llegada al Real Madrid.



Del Atlético al Real Madrid, Robles se ha convertido en una de las futbolistas mexicanas más importantes de la historia del fútbol para los aztecas, gracias a su papel en el deporte rey a nivel internacional.



Tras dejar el Atlético de Madrid, con el que conquistó varios títulos, ahora integra el Real Madrid que le apuesta al fútbol femenil en España.

LEA: ¿Messi al PSG? 'No es momento de hablar de ello', responde Leonardo



Kenti se convirtió en la primera mexicana en vestir los colores merengues en el balompié ibérico y espera ser una inspiración para otras futbolistas mexicanas que la sigan.



“A eso hay que sumarle ser la primera jugadora mexicana en ponerse la camiseta del Real Madrid creo que es un orgullo aún más grande porque estoy representando y haciendo historia para mi país. De alguna manera también siento que el hecho de estar aquí pueda inspirar a otras jóvenes jugadoras de mi país a perseguir sus ilusiones”, agregó en la cita.



Pero su meta no termina ahi, Robles no descarta más adelante vestir los colores de otro equipo europeo y seguir cosechando triunfos en su carrera, aunque por el momento está enfocada en el Real Madrid.

LEA ADEMÁS: Justicia implica a la Juve en supuestas trampas de Suárez en examen



“Conocer una cultura diferente siempre puede aportarme muchísimo a nivel profesional y a nivel personal, porque hay muchas formas diferentes de entender el futbol y la vida. En cualquier caso, nunca pienso en estas cosas y soy más de vivir el momento y la realidad que ahora pasa por conseguir que el Real Madrid esté en la élite del fútbol femenino internacional”, agregó la orgullosa mexicana.