Real Madrid apenas rescata empate con Villarreal

MADRID, ESPAÑA.-Un diezmado Real Madrid sufrió mucho para firmar una igualada de su visita a Villarreal.



El "Submarino Amarillo" no supo cuajar el sábado una clara superioridad en la segunda parte en el empate 1-1 ante el campeón de la Liga de España, que no contó con varios titulares por lesiones.



El ariete español-dominicano Mariano Díaz puso adelante a los merengues con un remate de cabeza a centro de Dani Carvajal a los dos minutos.



Gerard Moreno emparejó por vía del penal, después de convertir una falta que cometió el arquero belga Thibaut Courtois sobre el centrocampista nigeriano Samuel Chukwueze a los 76.

El Madrid se quedó con 17 puntos en la 4ta posición con un duelo pendiente; el "Submarino amarillo" es sublíder con 19.

"Teníamos bajas muy importantes, y muchas", dijo el zaguero Nacho Fernández, quien sustituyó a Sergio Ramos en el Madrid. "Con todo lo que está pasando no es fácil afrontar los partidos, pero no es una excusa, tenemos una plantilla buena para todos los partidos y el equipo ha dado hoy la cara".



Mariano había jugado apenas 14 minutos en la temporada. Mandó a las redes la primera opción de peligro al ser titular ante la ausencia por una molestia del francés Karim Benzema.

Así como Benzema, los merengues no contaron con otros titulares como el capitán Ramos, el brasileño Casemiro y el uruguayo Federico Valverde. Tampoco contó en la convocatoria con los suplentes, el serbio Luka Jovic y el brasileño Militao.



Mariano fue titular por primera ocasión desde el 5 de mayo de 2019, cuando logró un doblete justo ante el Villarreal. Para el hispano-dominicano fue su tanto 11 como merengue y el sexto en siete duelos como titular.



Pero las ausencias luego del parón por la fecha FIFA pesaron y en el complemento el equipo se desdibujó. El Villarreal no estuvo fino en la definición para darle la vuelta al marcador y firmaron la igualada con el penal de Moreno.



En otro resultado de un duelo más temprano, el Levante igualó en casa 1-1 con el Elche.