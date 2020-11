Christian Obodo, exfutbolista nigeriano, escapa tras ser secuestrado

WARRI, NIGERIA.- El antiguo futbolista internacional nigeriano Christian Obodo, de 36 años, que había sido secuestrado el domingo en el estado del Delta logró escapar, explicó este lunes.



Obodo, de 36 años, fue secuestrado por desconocidos armados el domingo en la ciudad de Warri, al sur del país, declaró a la AFP el portavoz de la policía Onome Onowakpoyeya.



"Empujaron a mi novia fuera del coche", explicó a la AFP por teléfono, añadiendo que además de los dos asaltantes, un tercer hombre armado se encontraba en otro coche detrás.



"Rezaba e intentaba mantener una conversación con ellos y les preguntaba qué había hecho, ellos me gritaron y me dijeron que si hacía ruido me matarían. Cuando miré detrás y vi que tenía espacio, salí corriendo", explicó Obodo.



Onowakpoyeya confirmó que Obodo había estado secuestrado brevemente y que ya estaba libre.



Los secuestros para obtener rescates por parte de bandas criminales son habituales en el país más poblado de África, en particular en la región petrolífera del Delta.



Obodo ya fue secuestrado en la misma región en 2012 y rescatado un día después por la policía. Entonces sus secuestrados exigieron 188,000 dólares (149.000 euros) por su liberación.



Tras jugar en la Fiorentina y el Udinese entre otros, el antiguo centrocampista finalizó su carrera en 2017 en el Apollon Smyrnis.