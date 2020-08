¿Dónde terminará su carrera el capitán de la Selección Nacional de Honduras?

MIAMI, ESTADO UNIDOS.- Roberto Dip, presidente del Vida, confesó que Maynor Figueroa le prometió "que va terminar su carrera en el equipo" ceibeño.



"Maynor me lo dijo recientemente, en este mes. Es más no me lo dijo como un sueño, me lo dijo como una promesa, él va a terminar su carrera en el Vida", contó el presidente de los Cocoteros.



El jerarca, quien empezó como dirigente del Rojo en 1994, reafirmó: "El capitán de la Selección Nacional de Honduras por muchos años se retirará acá y lo digo para que él sepa que su compromiso ahora es público. Me ha prometido que va a terminar su carrera en el Vida".



Figueroa, que deslumbró en Olimpia, inició su carrera en el archirrival del Vida. "Jugó en el Victoria, pero aparentemente le tiene un cariño al equipo y ha habido una buena relación con él", afirmó Dip.



Actualmente el defensa central de 37 años juega en el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos y tiene una amplia carrera en el extranjero.



El zurdo salió de Olimpia en 2008 y desde entonces ha jugado en el exterior: Wigan y Hull City de Inglaterra, así como Colorado, Dallas y Houston de Estados Unidos.



Maynor ha jugado dos mundiales y es el futbolista con más partidos jugados en la historia de la Selección Nacional de Honduras.