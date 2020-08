Presidente del Barcelona contra Arthur Melo: Lo que ha hecho es una falta de respeto

BARCELONA, ESPAÑA.- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, consideró "una falta de respeto" la decisión de Arthur Melo de no reintegrarse al equipo tras su fichaje por la Juventus, insistiendo en que es "un acto de indisciplina inaceptable".



"Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club", afirmó Bartomeu en una entrevista con el diario barcelonés Sport.



"No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse", insistió el presidente azulgrana, en esta entrevista que publicará el diario en papel el domingo, pero de la que avanza una parte en su edición en línea.



"Es injustificable y totalmente incomprensible", añadió Bartomeu, cuyo club ha abierto un expediente al centrocampista brasileño.



Los jugadores azulgranas volvieron esta semana a los entrenamientos tras unos días de descanso después de finalizar la Liga española el 19 de julio, con vistas al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones el 8 de agosto contra el Nápoles (1-1 en la ida), pero Arthur no compareció.



Barcelona y 'Juve' anunciaron el 30 de junio el traspaso de Arthur Melo a la Juventus, que enviaría en sentido contrario a Miralem Pjanic, aunque ambos jugadores permanecerían en sus clubes de origen hasta el fin de las competiciones oficiales de la temporada 2019-2020, trastocada por la pandemia.



"Llegamos al acuerdo de que hasta que no terminase la Champions, seguiría jugando en el Barça, tanto en Liga como en Champions. Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar", dijo Bartomeu a Sport.



"Pero no apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia. Llamó y dijo, 'no voy a volver, me quedo en Brasil'", explicó el mandatario azulgrana.



"Es su decisión. Nadie le ha dado permiso", aseguró Bartomeu.



Llegado al Barcelona en el verano (boreal) de 2018, Arthur, destinado a tomar el relevo de Xavi Hernández en el centro del campo, no ha logrado imponerse en el equipo azulgrana.