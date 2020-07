"Dije que era difícil ganar la Champions... y ni para la Liga", dice Messi

MADRID, ESPAÑA.- El capitán del Barcelona, Leo Messi, pidió este jueves hacer autocrítica tras ganar el Real Madrid el título liguero recordando que ya había advertido que con la situación del Barça "iba a ser muy difícil ganar la Champions y quedó demostrado que ni para ganar la Liga".



"La sensación del equipo es que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos", dijo Messi a la televisión Movistar+ tras perder 2-1 con el Osasuna en la penúltima jornada liguera este jueves.

"Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil ganar la Champions, quedó demostrado que ni para ganar la Liga", añadió el capitán azulgrana, recordando que el Barça tiene que jugar su vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles (1-1 en la ida).



"Si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no, el partido del Nápoles, lo vamos a perder también", afirmó.



"No esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera (LaLiga), pero marca un poco como fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol", explicó Messi.

"Durante el año fuimos irregulares y perdimos muchos puntos donde no deberíamos haber perdido, este partido indica lo que fue el año nuestro", dijo tras la derrota con Osasuna en el Camp Nou.



Respecto al título del Real Madrid, Messi consideró que "el Madrid hizo lo suyo, después del parón hasta ahora no perdió ningún partido y eso tiene mucho mérito, pero nosotros también ayudamos y mucho para que esta Liga se la lleven ello".



"Hay que hacer una autocrítica, empezando por nosotros, los jugadores, pero hacer una autocrítica global porque está bien que el Madrid gane todos los partidos y tenga su mérito pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos sea cual sea", añadió.

"Creo que necesitamos un poco de aire, nos va a venir bien este parón" hasta la Champions, donde "son cuatro partidos que te pueden dar un título que todos deseamos, pero tenemos que cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica", concluyó Messi.