Chelsea vence a Norwich y está cerca de la Liga de Campeones    

LONDRES, INGLATERRA.- Con un gol de Olivier Giroud al filo del descanso, Chelsea se acercó hacia la clasificación a la Liga de Campeones el martes, gracias a un triunfo por 1-0 sobre el ya descendido Norwich.



El francés cabeceó tras un centro de Christian Pulisic desde la banda izquierda en el descuento de la primera mitad. Con este resultado el equipo del oeste de Londres, que es tercero de la Liga Premier, tiene ya cuatro puntos de ventaja sobre el Leicester y el Manchester United, que disputarán sus encuentros el jueves.

"Un gran centro de Christian al que me anticipé bien", dijo Giroud, quien falló varias oportunidades antes de esta.



Pulisic fue el jugador más amenazador del Chelsea, pero vio cómo el portero Tim Krul rechazó un tiro que pegó en el travesaño antes de que se abriera el marcador. Krul tapó otro tiro de volea del estadounidense en la segunda parte.



"Me fascinó el movimiento de Christian para colocarse detrás de los defensores y centrar con poco espacio, porque eso no era lo que habíamos hecho en el comienzo del partido", dijo Lampard respecto de la asistencia de Pulisic.

Giroud, de 33 años, sumó su cuarta diana en siete cotejos desde que se reanudó la liga paralizada tres meses por la pandemia.



Su gol fue suficiente para que el Chelsea se recuperara rápidamente tras la derrota del sábado 3-0 ante el Sheffield United en su en su búsqueda de un puesto de clasificación a la Liga de Campeones.



"Quiero más, pero eso puede esperar", dijo el técnico del Chelsea Frank Lampard. "Quiero un poco de más calidad".