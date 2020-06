Juventus y Cristiano Ronaldo despejan dudas con victoria 2-0 en Bolonia

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, abandona la cancha al final del partido de fútbol de la Serie A italiana Bolonia vs Juventus en el estadio Renato-Dall'Ara en Bolonia, mientras el país alivia su bloqueo para frenar la propagación de La infección por covid-19, causada por el nuevo coronavirus. Foto: Agencia AFP.

ROMA, ITALIA. - Decepcionante en la Copa de Italia, la Juventus se mostró más convincente este lunes en la reanudación de la Serie A, con una victoria por 2-0 ante el Bolonia en la 27ª fecha del campeonato italiano.



Mediocre en la semifinal de la Coppa frente al Milan, fallando incluso un penal, y desaparecido en la final copera perdida contra el Nápoles, Cristiano Ronaldo se reencontró con el gol, abriendo el marcador frente al Bolonia, desde el punto fatídico (23ª) tras una falta cometida sobre el holandés Matthijs de Ligt.

En un momento en el que su entrenador Maurizio Sarri querría colocarle de delantero centro, Ronaldo creó más peligro, sobre todo en otras dos acciones, partiendo desde el costado derecho, su movimiento favorito, pero el portugués volvió a demostrar que está lejos de su mejor momento de forma.



El segundo tanto Bianconero, de un soberbio zapatazo a la escuadra, lo marcó el argentino Paulo Dybala pasada la media hora (36).



"Necesitamos confianza y esta victoria nos ayudará", declaró tras el partido Dybala. "No es fácil ser brillante ahora, hemos estado sin jugar durante mucho tiempo", añadió el argentino.



"Si hubiésemos ganado la final (de la copa) todo el mundo nos hubiese felicitado, porque a nivel técnico hicimos un gran juego, pese a no ser brillantes, pero perdimos el título. Hoy jugamos un gran partido, aunque con el 2-0 nos dejamos llevar un poco", explicó.



El líder de la Serie A contó con ocasiones para lograr una victoria más abultada, incluido un remate al palo de Bernardeschi en la segunda parte, pero el equipo entrenado por Maurizio Sarri no logró marcar más goles.

La Juventus se quedó en inferioridad por la expulsión del lateral brasileño Danilo, por doble amonestación, pero era ya en el descuento (90+1) y el Bolonia no tenía tiempo de asustar a los turineses.



Con este triunfo, la Juventus suma 66 puntos, por los 62 de la Lazio, que el miércoles visita al Atalanta (4º) y los 57 del Inter, que el mismo día recibirá al Sassuolo (12º).

AC Milan sigue aspirando a Europa

Antes, el AC Milan se impuso por 4-1 en su visita al Lecce (18º) y suma tres puntos que le permiten seguir aspirando a jugar una competición europea la próxima temporada.



El español Samu Castillejo adelantó al equipo milanista en la primera parte, rematando en el área un centro del turco Hakan Çalhanoglu (26), pero los locales empataron con un penal transformado por Marco Mancosu al inicio del segundo periodo (54).



Pero tan sólo un minuto después, los 'rossoneri' recuperaron la ventaja al con un tanto de Giacomo Bonaventura, que aprovechó un rechace del arquero rival (55).



A la contra, el croata Ante Rebic marcó el tercero poco después (57) y el portugués Rafael Leao sentenció el partido con un cabezazo a bocajarro (72).



Con este resultado, el Milan suma 39 puntos, empatado con el Nápoles, y asciende a la 7ª plaza, aunque deberá esperar los resultados de sus rivales en la lucha por Europa para conocer el valor exacto de la victoria.



En otro partido disputado este lunes, la Fiorentina (13º) no pasó del empate a un gol contra el colista Brescia.



Alfredo Donnarumma adelantó a los visitantes transformando un penal cometido por el uruguayo Martín Cáceres (17) y el argentino Germán Pezzella empató para los locales, rematando córner lanzado por el chileno Erick Pulgar (29).

