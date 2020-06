Vitolo afianza al Atlético en la zona Champions

MADRID, ESTADOS UNIDOS.-El Atlético de Madrid sufrió para ganar por la mínima (1-0) en casa al Valladolid (15º), con gol de Víctor Machín 'Vitolo', este sábado en la 30ª jornada de la Liga española, gracias a lo cual pudo ascender al tercer puesto y afianzarse en la zona de Liga de Campeones.



El equipo 'colchonero' aprovechó así el empate del Sevilla, que el viernes igualó 0-0 ante el líder Barcelona. Los andaluces tienen los mismos puntos que el Atlético, pero bajan al cuarto lugar.



El Atlético pudo rentabilizar también el tropiezo del Getafe (5º), que queda ahora desplazado a cuatro puntos, después de haber empatado poco antes, en su casa 1-1 en casa ante el Eibar (16º).



Después del festín anotador del miércoles en Pamplona ante el Osasuna (triunfo del Atlético por 5-0), los hombres de Diego Simeone tuvieron mucha menos efectividad en esta ocasión en el Metropolitano, vacío de público como todos los partidos desde la reanudación de LaLiga el pasado 11 de junio, después de tres meses de parón por el nuevo coronavirus.

Cuando el partido parecía conducir a un 0-0, 'Vitolo', de cabeza en un saque de esquina, consiguió en el minuto 81 el único tanto del partido.



El balón fue despejado por Kiko Olivas, pero la revisión en vídeo decretó que el esférico había cruzado la línea antes de ser repelido, así que fue validado y dio los tres puntos a los locales.



Antes de ese momento, el Atlético había tenido mejores oportunidades que su rival, pero no había acertado ante el guardameta José Antonio Caro.



El portugués Joao Félix lo intentó en el minuto 23, pero envió fuera, igual que Álvaro Morata en un remate de cabeza en el 51.



En el 80, el ghanés Thomas Partey envió un potente disparo que el arquero del Valladolid repelió, poco antes del tanto decisivo de Vitolo.



"Todo lo que no sea ganar no es bueno y ganar es importante para este club", declaró Simeone. "Sacamos este partido adelante, un gran resultado. Nos sirve para descansar", apuntó.

- Espanyol, más hundido -

Poco antes, el Getafe (5º) había igualado 1-1 en su Coliseum ante el Eibar (16º).



Abrió el marcador el club del sur de Madrid gracias a un tanto del nigeriano Peter Etebo (30), pero los vascos empataron con un remate de cabeza cruzado del brasileño Charles (45+5).



El Getafe no ha ganado desde la reanudación de la liga tras el parón por el coronavirus. Es quinto con 48 puntos y puede ser superado por la Real Sociedad (6º, 47 pts), si los vascos ganan el domingo al Real Madrid (2º).



Antes, el Athletic de Bilbao (9º) se impuso 1-0 en su estadio al Betis (14º) con lo que consigue no descolgarse más de los puestos europeos.



El único tanto del partido en el Nuevo San Mamés lo firmó Íñigo Martínez en el minuto 7, de tacón en el área pequeña a pase de Íñigo Córdoba.



Los 'Leones' se ponen con 42 puntos, en noveno lugar, y se aproximan a cinco de la Real Sociedad.

El Betis estuvo cerca de empatar en la recta final del partido, pero Sergio Canales envió alto un lanzamiento de penal (86).



Por su parte, el Espanyol (20º) se hundió un poco más al perder 3-1 en casa ante el Levante (11º).



El conjunto catalán, con 24 puntos, cayó a la última plaza, y está a tres puntos del Celta, que es decimoséptimo y ocupa el primer puesto fuera de la zona de descenso, con un partido menos.



El exmadridista Borja Mayoral abrió el marcador para el Levante en el minuto 14, pero el Espanyol logró recuperarse y llegar al descanso con igualada en el resultado, tras un tanto de David López (28).



Pero el Levante apostó por los contragolpes y logró adelantarse de nuevo en el marcador por medio del macedonio Enis Bardhi (67).



Tras ese tanto, el Espanyol pareció bajar los brazos y su portero Diego López evitó una derrota más abultada, hasta la puntilla con el tercer tanto del Levante, anotado en contra por Adrià Pedrosa (87).