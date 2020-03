Federación Española de Fútbol anuncia créditos para ayudar a clubes

MADRID, ESPAÑA. - El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunció este miércoles líneas de crédito para los clubes que puedan sufrir dificultades ante el parón del fútbol causado por el coronavirus, aunque reiteró su deseo de que la temporada pueda finalizarse.



Los clubes de la 1ª y la 2ª división de fútbol sala, tanto masculina como femenina, así como la 2ª división B y la 3ª división masculina "van a tener una línea de crédito que va a llegar hasta los 4 millones de euros en función de su masa salarial", explicó Rubiales en rueda de prensa telemática.



"La Federación pone a su disposición este crédito a coste cero y que se podrá devolver en los dos próximos años", añadió el presidente de la RFEF.

La ayuda de la federación para el fútbol no profesional llega en un momento en que con el parón del fútbol sine die en España, algunos clubes se plantean regulaciones temporales de empleo por la falta de ingresos, mientras se mantienen las obligaciones.



Rubiales mostró su deseo de que esta ayuda sirva para evitar esas decisiones.



"Hablamos de 4 millones para el fútbol modesto, pero está también el profesional y desde aquí queremos tender la mano", dijo Rubiales, que animó a la Liga a sentarse para buscar soluciones ante la suspensión también del campeonato de 1ª y 2ª división.

500 millones para 1ª y 2ª división

"Estamos en disposición de ofrecer a la Liga si lo ven bien, sentarnos para buscar una financiación para los clubes que vayan a tener un problema" si la temporada "no termina el 30 de junio, lo cual va a ser más probable en esta situación y va a haber clubes que no reciban el 100% del dinero de la televisión".



"Ahora es momento de sumar, por eso hemos trabajado en una línea de crédito de al menos 500 millones de euros, podemos tener esos 500 millones para que los clubes de 1ª y 2ª división, que necesiten ahora 15, 20 millones de euros, los puedan tener y financiar el plazo aplazado en los próximos cinco, seis años", afirmó Rubiales.



En medio de la crisis del coronavirus, que en España deja ya 3.484 muertos, según el último balance de este miércoles, Rubiales también afirmó que la RFEF está a disposición de las autoridades para ayudar.



El presidente de la Federación puso "el hotel de la selección a disposición de las autoridades como hospital, para familiares de afectados o para que médicos, enfermeros puedan descansar".



Simultáneamente anunció que la Federación "ya ha guardado una importante suma económica, no lo vamos a hacer pública" en una cuenta para que "todo el que lo desee pueda colaborar en un proyecto de investigación a largo plazo, que nace con vocación de permanencia".



"Los investigadores de nuestro país van a tener en los próximos años el compromiso de esta Federación", afirmó.

Acabar la temporada

Ante el parón del fútbol, el presidente de la RFEF, reiteró que los campeonatos se reanudarán "cuando se pueda", pero sí abogó por que se pueda finalizar la temporada para "dar la posibilidad a los clubes que están peleando por bajar que puedan salvarse, y la posibilidad de los que puedan subir, que se lo ganen".



"Nos sentimos a gusto diciendo a los clubes que lo que ganen sea en el campo de fútbol tanto los grandes como los pequeños", añadió Rubiales.



El presidente de la RFEF se felicitó por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021, pero pidió que los jugadores que hubieran podido jugar este año puedan hacerlo también el próximo aunque pasen de los 23 años.



"Aquellos deportistas que tenían el derecho de jugar en estos Juegos sería muy injusto vetarlos porque ha pasado un año más", dijo Rubiales, que confió en que el COI sea comprensivo.

