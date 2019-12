Cristiano Ronaldo: "El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos"

TURÍN, ITALIA.- Con la polémica como bandera, Cristiano Ronaldo brindó una entrevista a DAZN, una nueva plataforma de streaming deportivo, donde habló del momento que está viviendo en su carrera; CR7 sostiene ser el mejor futbolista del planeta.

A sus 34 años de edad, Cristiano es protagonista en la Serie A con su equipo, la Juventus de Turín, pero afirma que el mejor gol de su carrera se lo anotó precisamente a la Vecchia Signora.

"La chilena contra la Juventus es el mejor gol de mi carrera. Todos me aplaudieron, fue espléndido", comenzó diciendo CR7 en la entrevista que se tornó un tanto polémica.

Pese a ello, CR7 agregó que "me gusta todo sobre la Juve, quiero ganar muchos trofeos aquí. La Champions es la mejor competencia del mundo", aunque, también afirmó que la Eurocopa 2016 fue la victoria más hermosa. "Fue el trofeo más importante de mi carrera. Me reí, lloré, hice de entrenador y me emborraché después del partido. Ese día fue especial".

El portugués no tuvo complejo alguno en asegurar que sigue siendo el mejor del mundo. "El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos", dijo el futbolista que lleva más de una década peleando con Messi por quién se mantiene en el número uno.

No obstante, el controversial atacante, padre de cuatro niños (dos varones y dos niñas), no se olvidó de sus orígenes en el fútbol y en su entrevista recordó cómo comenzó a brillar en Europa, gracias al eterno entrenador inglés Sir. Alex Ferguson.

"Recuerdo ese amistoso contra el United, estaba muy emocionado. Estoy muy contento con la forma en que jugué, fue extraordinario. Al final del juego, Sir Alex Ferguson me dijo que me quería en Manchester. Tenía 18 años y estaba muy feliz", sostuvo.