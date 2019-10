Neuer busca argumentos en Champions para seguir convenciendo a Löw

LONDRES, INGLATERRA.- Un cruce de declaraciones entre los diferentes actores implicados ha provocado la polémica sobre quién debe ser titular en el arco de Alemania, Manuel Neuer o Marc André Ter Stegen, por lo que el portero del Bayern Múnich busca argumentos en Europa para seguir convenciendo al seleccionador Joachim Löw.



En el flamante Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el capitán de la Mannschaft, campeón del mundo en 2014, tendrá una gran ocasión de demostrar que sigue mereciendo la titularidad del arco alemán, ante un Ter Stegen que también tendrá una prueba de fuego en el Camp Nou, con el recibimiento del Barcelona al Inter el miércoles.



El veterano Neuer, 33 años, necesita un escaparate como Londres para despejar dudas, sobre todo después de que el sábado pasado, frente al modesto Paderborn, recibiera dos goles y sobre todo se le puede señalar por el segundo, un disparo desde 30 metros del nigeriano Jamilo Collins que le pilló mal colocado bajo palos, aunque ese 'error' no evitó la victoria del Bayern (3-2), líder de la Bundesliga.



Tras el partido, el capitán del Bayern señaló que el partido del sábado tenía "poca relación" con lo que se jugará en Londres, entre los dos equipos que optan al liderato del grupo D de la Champions.



Casi al mismo tiempo que Neuer recibía esos dos goles, su rival por la titularidad de la Mannschaft, Ter Stegen, volvía a ser decisivo en la victoria del Barcelona en Getafe (2-0). Primero, con el 0-0 inicial, salvando un mano a mano ante Ángel y minutos después, convirtiendo un despeje en un pase largo a Luis Suárez para que el uruguayo inaugurase el marcador.

'Un duro golpe' para Ter Stegen

La cuestión de la portería alemana se ha convertido en un psicodrama, desde que Ter Stegen, de 27 años, admitiese que había sido "un duro golpe" no haber disputado un solo minuto en los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa-2020 que Alemania disputó en septiembre, uno de ellos la dura derrota 4-2 frente a Holanda.



Considerado como uno de los mejores arqueros de la actualidad, Ter Stegen esperaba disponer de más minutos desde la pronta eliminación de Alemania en el Mundial de Rusia-2018. Pero desde entonces, sólo ha jugado un partido y medio, ambos amistosos.



Las quejas de Ter Stegen no sentaron nada bien a Neuer, que dejó entrever que el azulgrana no miraba por el bien de la selección. "No creo que Manu (Neuer) deba expresarse sobre mis propios sentimientos y juzgarlos. Sus declaraciones son inoportunas", respondió el ex del Borussia Mönchengladbach.



Pero mientras el seleccionador Joachim Löw aseguró que esta polémica no influiría en su toma de decisiones, el impetuoso presidente del Bayern Uli Hoeness amenazó con no dejar jugadores al equipo nacional si Neuer era apartado de la portería germana, aunque después dio marcha atrás.



En el tramo final de su carrera, solo una gran actuación de Neuer en Londres acabaría con el debate en Alemania y acallaría a aquellos que reclaman la titularidad para Ter Stegen, que fue uno de los tres candidatos al premio FIFA The Best al mejor portero de la temporada pasada, junto con los brasileños Ederson y Allison Becker, a la postre galardonado con el trofeo.



El debate llega además en un momento de debilidad de Löw, por los malos resultados de la selección en los últimos meses y su decisión en marzo de dejar de contar con estrellas como Mats Hummels, Thomas Müeller y Jerome Boateng, todos ellos jugadores del Bayern Múnich y campeones del mundo como Neuer.



Y el próximo partido de la Mannschaft, aunque amistoso, será el que oponga a los germanos con Argentina, el 9 de octubre.