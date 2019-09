Atlético de Madrid se atasca y empata sin goles ante el Celta  

Diego Costa no pudo anotar este sábado con su equipo. Foto: AFP.

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid (2º) empató sin goles ante el Celta (14º), este sábado en la quinta jornada del campeonato español, en el que fue su tercer partido oficial sin victoria, perdiendo la oportunidad de situarse líder por delante del Sevilla (1º), que el domingo recibe al Real Madrid (4º).



En el Estadio Metropolitano, el equipo dirigido por Diego Simeone multiplicó las operaciones de ataque, pero se encontró con un inspirado Rubén Blanco en la portería del Celta.



Batido por la Real Sociedad (2-0) la semana pasada en la Liga y tras cosechar un empate (2-2) ante la Juventus en su estreno en la Champions League, el Atlético encadena tres partidos sin victoria, atascado tras su excelente inicio de campaña.



Este sábado su fichaje estrella, el portugués Joao Felix, no estuvo acertado. En el 29 se encontró con una estirada de Rubén, dos minutos después su volea se fue alta y en el 52 no cuadró su tiro.



El prodigio de 19 años dejó su plaza a 20 minutos del final al internacional español Álvaro Morata, de regreso tras lesión, que no logró decantar la balanza.

Brilló por el lado rojiblanco el lateral brasileño Renan Lodi, fichado esta temporada y que es un peligro constante en la izquierda. En el 84 un disparo suyo rozó el poste.



Antes el Villarreal, que venció 2-0 al Valladolid (13º) con un gol de Santi Cazorla, se situó tercero con 8 puntos, dos menos que Sevilla y Atlético (10), a la espera del duelo que cierra los partidos de este sábado, con el vigente campeón Barcelona (6º) visitando al sorprendente recién ascendido Granada (7º). Ambos tienen siete puntos.



En el otro partido disputado este sábado Levante, octavo también con siete puntos, igualó sin goles con el Eibar, penúltimo con dos unidades.