Morelia vence 2-0 a un Toluca que sigue en crisis

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luis Ángel Mendoza y el venezolano Fernando Ariesteguieta anotaron en un lapso de dos minutos del complemento, y Morelia derrotó este domingo 2-0 a un Toluca que sigue en crisis en el torneo Apertura mexicano, que disputa su novena fecha.



Mendoza abrió el marcador a los 71 minutos, dos antes de que Ariesteguieta aprovechara un descuido de la zaga local para dejar el encuentro prácticamente resuelto.



Morelia extendió a cuatro su racha de partidos sin derrota y acumula 13 puntos, para colocarse en la novena posición, cuando resta un encuentro en la fecha.



Toluca, el tercer equipo más laureado en el país con 10 títulos de liga, sufrió su segundo revés al hilo y se mantiene con apenas cinco puntos. Es penúltimo entre 19 equipos del campeonato mexicano.



Se trata de una pobre cosecha para el equipo dirigido por el entrenador argentino Ricardo La Volpe, quien arribó a los Diablos Rojos en marzo pasado entre promesas de devolverles el protagonismo perdido en los últimos años.

Toluca no es campeón desde el Clausura 2010

A pesar de los malos resultados, la dirigencia de los Diablos Rojos ha manifestado su respaldo a La Volpe, seleccionador de México en el Mundial de Alemania 2006. La derrota en casa ante Morelia podría cambiar su decisión.



Morelia generó jugadas de peligro a los 23 y 33 minutos, con intentos respectivos de Cándido Ramírez y de Ariesteguieta, quienes no estuvieron finos para marcar.



Toluca respondió sobre el final de la primera parte con disparos de los argentinos Emanuel Giglioti y Federico Mancuello que se fueron desviados a los 40 y 45 minutos, respectivamente.



Giglioti volvió a tocar la puerta a los 68, luego de un centro del colombiano Felipe Pardo pero su intento se fue por un costado.



Morelia se adelantó cuando el argentino Germán Lezcano llegó a la línea de fondo por el costado izquierdo y mandó una pelota retrasada para Mendoza, quien de frente al arco no perdonó y superó el lance del portero Alfredo Talavera.



Los Diablos Rojos no se recuperaban del primer tanto cuando Morelia recuperó una pelota en el medio campo y Ariesteguieta recibió un pase de 20 metros que lo dejó solo frente al portero Talavera, a quien venció con un zurdazo.