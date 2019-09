Alphonse Areola fue presentado como arquero del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El portero francés Alphonse Areola se mostró "muy feliz" este viernes en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid, asegurando que tras ver las trece Copas de Europa, "dan muchas ganas de ir a por más" y que está dispuesto a mostrar lo que vale.



"He visto las sala de trofeos, es impresionante, nunca la había visto en persona, ver todas esas Ligas de Campeones frente a mí, dan ganas de ir a buscar otra y de llegar lo más lejos posible con el Real Madrid", afirmó Areola en una rueda de prensa.



Cedido por un año sin opción de compra por el París Saint-Germain, Areola llega para ser el suplente de Thibaut Courtois en la meta 'merengue' tras la salida de Keylor Navas al PSG, pero el portero francés, campeón del mundo con su selección en 2018, está dispuesto a dar la batalla.



"Mi objetivo es dar el máximo en los entrenamientos todos los días, poder estar preparado para cuando se presente la ocasión de mostrarme. Me toca a mí ser bueno todos los días y demostrar lo que valgo", dijo Areola, que asegura haber tenido un buen contacto inicial con Courtois.

El Real Madrid presentó el 13 de septiembre a Alphonse Areola como nuevo jugador del equipo blanco. Foto AFP







"El primer contacto fue muy bien, tuvimos un entrenador en común, Gianluca Spinelli. En el fútbol hay oportunidades y me toca a mí aprovecharla cuando se presente", añadió el portero francés.



Areola es consciente de que la falta de minutos en el Real Madrid podría hacer que también fuera menos con la selección de su país, pero el portero se muestra confiado.



"Me toca dar el máximo, si no tengo mucho tiempo de juego, la selección va a ser complicado, pero me toca a mí estar listo cuando haga falta y dar el máximo", dijo Areola.



"Por ahora, hoy es un día muy feliz para mí, llegar aquí. Después daré el máximo todos los días, haré todo lo necesario para estar preparado, si las oportunidades se presentan, me tocará aprovecharlas. Si no tengo mucho tiempo de juego, pues nada, a darlo todo cuando lo tenga", concluyó.