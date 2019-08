Pedro Troglio: “Cuando ganamos, nos creemos invencibles”

El DT de Olimpia, Pedro Troglio, entrenó el viernes en Amarateca pensando en el duelo de mañana en el Olímpico ante Marathón. Brayan Beckeles (no le ha llegado el pase) y Jerry Bengtson (le falta ponerse a tono) no estarán disponibles, pero sí Eddie Hernández.

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La batalla del domingo ante el colíder Marathón en el Olímpico parece ser el primer gran examen para este León de arranque arrollador, pero para el guía del barco blanco “las pruebas son todas” porque la ruta al trono “es un camino muy largo que no termina ni empieza en este partido”.

El reloj avanzaba rumbo a las 8:00 de la mañana y Pedro Troglio se paró frente a las cámaras, mientras sus muchachos ya acariciaban la pelota en el cancha de El Indio.

“Hay que ganar porque son los rivales que van a estar en la pelea con uno y hay que empezar a sentirse fuerte contra estos equipos”, dijo el técnico olimpista, quien adelantó que Eddie Hernández viajará entre los 18.

Un particular ejercicio con carretillas (unos cargaban a otros) y otro de precisión con la pelota (en arcos en donde apenas cabía el balón) fueron el preludio de un entrenamiento muy peculiar.

La afición alba está emocionada, ¿cómo hace para ponerle el freno a la euforia?

Yo se lo pongo a los jugadores, les digo que no nos creamos más de lo que somos y que lo que consigamos lo haremos desde la humildad, el sacrificio, el trabajo. Con la afición es difícil porque no convivo con ella.

Estos extranjeros tienen ilusionada a la gente, ¿qué opina?

Cuando traés un extranjero, tenés que buscar uno que haya tenido una buena historia y que quiera venir a ganar menos dinero porque, por ejemplo, Cristian Maidana gana mucho menos de lo que ganaba en Brasil, lo mismo que Ferrari.

Tienen que querer y quisieron, y cada uno en lo suyo nos está dando resultados. Ojalá sigan así porque el camino todavía es largo.

¿Parece que este es el primer gran examen. ¿Así lo mira?

Los equipos como Olimpia hacen grandes juegos contra grandes y pierden puntos con los equipos que menos considerás que los podés perder, porque entrás relajado y creyéndote que sos mucho mejor y no te alcanza con eso.

En los dos partidos anteriores mientras hicimos las cosas bien, a nuestro rival lo tuvimos contra las cuerdas, pero cuando hicimos dos goles nos bajamos un poquito y nos generaron jugadas de gol.

Ya analizó a Marathón, ¿cuáles son sus fortalezas?

Es un equipo que se conoce muy bien y que tiene un referente muy importante arriba (Yustin Arboleda), que no es solamente un jugador que cabecea, sino que juega muy bien.

Tiene un equipo duro de mitad de campo hacia atrás, con 6 jugadores que siempre están para defender y 4 volcados en ofensiva. Hemos trabajado en la posibilidad de anular a Arboleda y el juego por los costados.

¿Es más peligroso Marathón porque viene de perder?

Si hubiera ganado, dijéramos que viene entonado o agrandado, y cuando pierde, decimos: “Vienen mal y van a querer resurgir”. Cuando un plantel tiene buenos jugadores, podés quedar afuera de una competencia, pero no te deprimís porque de lo contrario no podés defender una camiseta importante. Vamos con confianza de sacar una distancia y alejarnos en la punta.

Dice Héctor Vargas que Olimpia tiene una selección, ¿qué opinión le merece?

De estos jugadores que tengo ninguno está jugando en la Selección, salvo Harold y Alvarado... ojalá que los convoquen a todos. Ojalá pudiera jugar con los 30, pero nada más puedo con 11. Hemos armado un gran equipo, pero no se sale campeón solo con eso, hay que trabajar. No tengo dudas que tengo un gran equipo y que tengo una obligación de salir campeón.

¿Conoce a Vargas?

Claro que lo conozco. Es un excelente entrenador, hace 22 años está en el país y tiene 14 años dirigiendo sin parar. Es un entrenador que ha dado mucho, que ha ganado títulos y que merece respeto. Por algo ha dirigido a equipos grandes del país. Entiendo que nosotros dirigimos, pero se gana dentro de la cancha jugando, no se gana hablando afuera. Nosotros servimos de lunes a sábado, el domingo definen los jugadores.

¿A usted le gusta echarle segunda a los técnicos que tiran dardos?

Somos colegas y cada uno defiende lo suyo. Me parece que es mucho del folclor del fútbol. Quizás si yo protesto una jugada en el costado de la cancha y Vargas me dice algo, lo mando a la mierda y él me manda a la mierda a mí. Somos así, pero termina el partido y quizás nos damos un abrazo y nos reímos. Vamos a jugar entre amigos y nos peleamos, cómo no nos vamos a pelear en el costado del campo jugándonos algo tan importante.

Vargas es de la línea de Carlos Bilardo de ganar cómo sea. ¿Usted es de esa filosofía?

Yo soy de la línea de que hay que ganar también. El “como sea” considero que no es haciéndole un piquete de ojo a un jugador y cortándole una pierna. También soy bilardista, pero hay que ganar dentro de la cancha, lógicamente con la inteligencia y la viveza. Y la viveza es, por ejemplo, si hay un lateral, se hace más tranquilo y se toma aire.

Esas son vivezas las hacen todos, lo que pasa es que cuando vas perdiendo y te las hacen, te enojás, pero cuando vas ganando y las hacés, no decís nada. Son vivezas que son históricas y no las inventamos nosotros.

¿Ha escuchado que hay un DT que esconde balones?

Ja, ja, pero no está mal tampoco, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Con eso no se gana. Cuando un equipo gana, gana porque jugó mejor, más allá de esconder o no las pelotas.

¿Usted hubiera mandado a tirarse a los jugadores, como Diego ante el España?

Si los jugadores creen que cuando caen al piso descansan y dejan pasar minutos, no lo veo mal. Hay que bancar el partido, está jugando de visitante, contra un grande como España y con dos menos, es difícil sostenerlo. Igual terminó perdiendo en el final.

Ojalá que no le cambien la pelota porque la Barbie se quejó de eso...

¿Cuánto pesa una pelota? Hay unas que pesan 500, 550, 600 gramos... Salvo que nos tiren una cuadrada o una de rugby, las pelotas son todas iguales. Como cuando te dicen que la cancha es más chica o más grande, somos 11 contra 11 y se puede ganar igual.

Nosotros cuando perdemos, nos excusamos siempre y cuando ganamos, nos creemos que somos invencibles. Hay que estar con los pies en la tierra y saber que el fútbol hoy te deja arriba y mañana te tira abajo.

-Claro, contundente y sincero. Así se muestra Troglio en las horas previas al duelo ante un Monstruo que viene de ser eliminado por Comunicaciones...