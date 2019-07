Real España busca imponerse ante Alajuelense en el Morazán en su debut de Copa Premier

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Para Real España enfrentar la noche de este miércoles (8:30) a la Liga Deportiva Alajuelense representa dos situaciones: ganar por primera vez en la era Hernán Medford y empezar con pie derecho la Copa Premier Centroamericana.



Los Aurinegros, desde que el tico Medford tomó las riendas del club, no han conocido la senda del triunfo, pues han caído dos veces (3 a 2 y 4 a 1) ante el campeón costarricense San Carlos en encuentros amistosos.



Con la apuesta de una plantilla joven, los españolistas pretenden conquistar por segunda vez un título internacional 37 años después (Copa Interclubes Uncaf) y lograr también su corona 13 en Liga Nacional tras obtenerla en 2017.



No obstante, la Máquina tendrá que reivindicarse esta noche en el estadio Morazán ante un fantasma que no lo deja gozar fuera del país: el fracaso, algo que ha conocido en 10 ocasiones en torneos de Concacaf.



En 2018 fueron eliminados por un marcador global de 2 a 1 a manos del Tauro FC panameño en la primera fase de la Liga Concacaf, en su segunda edición.

Ahora, los sampedranos quieren romper la racha negativa, sin embargo, de frente tienen al Alajuela, equipo que ya lo dejó fuera de una competencia en 2007 tras imponerse 5 a 4 en penales.



Los Rojinegros, segundo cuadro con más copas en Costa Rica (29), no han podido trascender en certámenes internacionales en los últimos años.



El cuadro de los cuatro hondureños (Alex López, Roger Rojas, Luis Garrido y Henry Figueroa) fue borrado del mapa de la primera edición de la Liga Concacaf ante Olimpia en 2017 en la ronda uno. Por lo que, duelo significa una brecha importante para acabar con la esterilidad internacional con la llegada del seleccionador Hernán Torres, quien promete volver a la gloria a la Liga.



Los Leones llegan motivados al duelo luego de doblegar a su acérrimo rival Saprissa 3 a 1 en el "Clásico sin Colores", en el que el catracho Rojas fue autor del tercer tanto el fin de semana en el Estadio Nacional de San José.