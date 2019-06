Danilo Acosta no quiso seguir concentrado con la Selección de Honduras

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- La Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) confirmó que el mediocampista Danilo Acosta, se retractó de jurarle amor eterno a la Bicolor.

A pesar de que el trámite ya estaba en regla y que solamente hacía falta su firma, el jugador decidió no estampar su nombre en los documentos. Concentrado con Honduras tras quedar eliminado de la Copa Oro 2019, prefirió darse un tiempo ya que también ha jugado para EE UU.

“Estuvimos trabajando para que pudiera jugar el segundo partido. Se paró el trámite porque él decidió no firmar la nota en la cual se solicitaba a la FIFA el cambio de federación; están todos los documentos, nos pidieron más, los conseguimos inmediatamente, la US Soccer colaboró con nosotros todo el tiempo, todo estaba listo, pero elmartes, decidió no firmar”, expresó Gerardo Ramos, secretario de la Fenafuth.



Fiabián Coito también opinó al respecto. “Ya había hablado con él de que iba a participar en nuestra Selección... tendrá sus motivos para haber tomado una decisión que la veo apurada. O me dijo sí de forma apurada y ahora equivocadamente cambia de opinión en pleno torneo”, dijo confundido porque tenía un puesto de titular en la Sub 23 para este jugador nacido en San Pedro Sula.



“Me sorprende el trámite y también el cambio de decisión en algo tan importante”, cerró Coito tras ser consultado sobre el caso del jugador hondureño.