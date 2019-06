Neymar se lesiona, pero Brasil vence a Catar en amistoso  

BRASILIA, BRASIL.- Neymar dejó el campo con un esguince, pero eso no impidió a Brasil derrotar 2-0 a Catar la noche de este miércoles en un amistoso celebrado en Brasilia, como preparación a la Copa América que comienza la semana que viene en el país sudamericano.



Los goles llegaron rápido para la canarinha. Richarlison (16) puso el primer tanto de cabeza, en tanto que Gabriel Jesus (23) elevó el placar aprovechando un pase por la derecha, justamente de Richarlison.



Poco después que la Selecao celebrara el primer gol de la noche, Neymar abandonaba el campo cojeando y quejándose de dolor en el tobillo derecho.



El astro del PSG, que se encuentra bajo todas las miradas tras ser acusado de violación el viernes por una joven brasileña, "sufrió un esguince en el tobillo derecho", informó la asesoría de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



Neymar recibió aplausos al entrar al gramado del Mané Garrincha. Poco antes, en su instagram, el atacante publicó una foto agradeciendo el apoyo de amigos y familia, y pidiendo "fuerza" para el juego que se perfilaba como uno de los más difíciles de su carrera "por las circunstancias".



Pero Neymar apenas participó en unas pocas jugadas. En el minuto 17, aparentemente pisa en falso con su pie derecho y se levanta de forma pausada evidenciado dolor. Pidió para no recibir la bola y se fue al banco caminando con dificultad.



Fue atendido por el médico de la Selecao, Rodrigo Lasmar, en el banco donde se le veía llorando y llevándose las manos a la cara. Neymar dejó la cancha poco después, cojeando, con una bolsa de hielo en el tobillo derecho y ayudado por dos miembros de la delegación brasileña.



Sustituido el atacante en el minuto 20 por Everton, Brasil continuó en cancha y, a pesar de su ausencia, el segundo tanto se vino en seguida con Gabriel Jesús (23).



La canarinha se imponía en goles y en dominio del balón sobre los campeones asiáticos, que están en Brasil para disputar la Copa América como selección invitada.



En todo el primer tiempo los 'annabis' sólo tuvieron una entrada de riesgo, dejando a Ederson, el portero brasileño, casi como un observador.



El árbitro venezolano José Argote cantó un penal para Brasil antes del complemento, sin embargo, acudió al VAR y cambió de veredicto. Durante los últimos cinco minutos, la canarinha se dedicó a cruzar la bola enfriando un poco el juego.

Vea: Honduras empata 1-1 con Paraguay en partido amistoso



Parte médico

Everton intentó capitalizar un error en la defensa catarí antes del intervalo; sin embargo, el golero Al-Sheeb impidió el tercer tanto. En seguida, Dani Alves arriesgó un tiro con fuerza, y Al-Sheeb concedió un rebote que Philippe Coutinho no consiguió concretar.



Durante el complemento se produjo el anuncio de la CBF sobre el esguince de Neymar. Antes de regresar al campo, el técnico Tite reunió a sus muchachos en círculo para las últimas instrucciones.



Mal estaban en campo los brasileños, cuando Coutinho, Arthur y Richarlison atacaron simultáneamente la portería de Al-Sheeb.



Los dirigidos por el español Félix Sánchez sólo resistían en el gramado los ataques sucesivos de los locales, hasta que en el minuto 19 se fueron para arriba y Almoez Ali intentó un tiro por el centro que se desvió y terminó fuera.



Tite utilizó cambios para sacar del terreno a Richarlison, Arthur y Coutinho.



Catar volvió al ataque con un disparo a la distancia de Al-Haydos y luego con un chut fuerte de Khoukhi de falta.



El seleccionador brasileño continuó moviendo sus fichas y antes del pitazo final la canarinha despertó de nuevo. Gabriel Jesus estuvo cerca de sumar su segundo de la noche pero no dominó la bola que se perdió por la izquierda. En seguida, Paquetá la puso en tiro de esquina y Miranda, en la línea, resbaló y perdió el momento.



Los visitantes perdieron la chance más clara para anotar el gol de la honra. El árbitro Argote, con confirmación del VAR, cantó penalti para Catar en el minuto 49 pero Khouki colocó la pelota en el travesaño.



Neymar abandonó el estadio Mané Garrincha a mediados del segundo tiempo. Ayudado por muletas y una bota de plástico, el astro fue a una clínica para ser examinado.



"Espero que no sea nada grave para que pueda volver rápidamente a los entrenamientos", dijo Coutinho al terminar el partido. El mediocampista dijo que no competía a ellos comentar los problemas personales del diez de la Selecao.



Brasil enfrentará a Honduras en el segundo y último amistoso antes de estrenar el 14 de junio contra Bolivia por la definición del Grupo A en la Copa América.