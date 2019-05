Mario Beata: "Olimpia en casa debe cerrar bien"

CHOLUTECA, HONDURAS.- Mario Beata compareció ante los medios tras la victoria ante UPNFM y que Manuel Keosseian salió expulsado del juego. El asistente técnico blanco mencionó que sus jugadores salieron bien aplicando al juego y esa fue una de las claves, según él.



"La ventaja de haber venido el último partido, haber jugado hace unos días y conocer el rival fue importante nos ayudó. Gracias a Dios que los muchachos estaban aplicados y sabían cómo enfrentar este partido y lo bueno es que sacamos un resultado positivo que no dice nada, la llave es de 180 minutos y se terminaron los primeros, esperamos la vuelta en casa", explicó.



En cuanto al partido de vuelta, Beata manifestó que prepararán con la misma intensidad el encuentro de vuelta pues a eso deben apuntar para estar pelear una nueva final.

"De haber aprovechado las oportunidades se hubiese tenido más tranquilidad, estamos conformes con el rendimiento de los nuestros. Nosotros vamos a salir a jugar con la misma intensidad allá, contamos con ganas e inteligencia hoy. El resultado está bien para tranquilidad del primer juego, Olimpia en casa debe cerrar bien", precisó.



¿Ya pueden celebrar el pase a la final?, se le consultó al asistente técnico, este de manera clara dijo que no asumirán el rol de triunfalismo.



"Primero esto, primero celebrar un momento este resultado y preparar ya el partido en casa. A este nivel nos sentimos más tranquilos jugando así, sé que podemos dar más", dijo.



En cuanto al trabajo arbitral y la expulsión del profesor Keosseian, dijo: "Esta vez del trabajo arbitral no voy a opinar, la expulsión nos pareció rigurosa porque él hizo un reclamo tranquilo, nos toca ahora con él desde fuera del campo preparar el otro partido".



Y cerró diciendo: "No cambia mucho la preparación del otro partido, tratar de corregir los errores y entender que este resultado nos deja tranquilos, pero hay que ganar en Tegucigalpa".