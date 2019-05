Coutinho enfrenta momento crucial en juego contra Liverpool

BARCELONA, ESPAÑA.- Philippe Coutinho enfrenta su partido más importante desde que se unió al Barcelona proveniente del Liverpool, cuando el mediocampista brasileño regrese al Anfield con un lugar para la final de la Liga de Campeones en juego.



Pese a los destellos de su talento de clase mundial, Coutinho ha tenido una difícil temporada y media desde que el Barcelona pagó una suma récord para su transferencia del Liverpool.



Sin embargo, una lesión en la pierna del delantero francés Ousmane Dembélé significa que hay más probabilidades de que Coutinho esté en la alineación inicial el martes cuando el campeón de la Liga española llegue al partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Liverpool con una ventaja de 3-0.



A menos de que el técnico Ernesto Valverde decida jugar con un mediocampista extra y dejar a Lionel Messi y Luis Suárez solos en el ataque, Coutinho será el tercer delantero del cuadro.



El brasileño necesita mostrar su talento en un partido con mucho en juego para mitigar los rumores entre algunos hinchas del Barcelona sobre que podría ser intercambiado en los próximos meses.



Valverde nunca ha perdido la fe en Coutinho, incluso cuando no ha estado a la altura y ha sido objeto de críticas por parte de los medios y de los aficionados del club.



El brasileño ha marcado 11 goles esta temporada para el Barcelona. Su último tanto fue un disparo soberbio desde fuera del área para completar la goleada de 4-0 al Manchester United en los cuartos de final. Sin embargo, en lugar de celebrar el gol con sus compañeros, Coutinho irritó a algunos de los aficionados del Barcelona al meterse los dedos en los oídos en un gesto que sugirió que no quería escuchar más quejas sobre sus actuaciones.



Coutinho tuvo la oportunidad de redimirse el miércoles pasado en el partido de ida contra el Liverpool, pero fue abucheado nuevamente en el Camp Nou cuando su mal pase permitió un contraataque del Liverpool y obligó a que la defensa del Barcelona retrocediera.



Y cuando el Liverpool encajonó al Barcelona en su área durante la segunda mitad, Valverde sacó a Coutinho y lo reemplazó con el defensa Nelson Semedo. Eso permitió a Sergi Roberto avanzar desde la derecha y fortalecer el medio campo de los catalanes.



La maniobra dio sus frutos al darle al Barcelona más balance y control del esférico. Eso fue todo lo que Messi necesitó para anotar sus dos goles y convertir un juego equilibrado en una contundente victoria.



Todo parecía indicar que el lugar de Coutinho en el once inicial estaría en riesgo con la velocidad idónea de Dembélé para castigar a un Liverpool que tiene que atacar y anotar desde los primeros minutos.



Pero el francés se lesionó la pierna derecha el sábado en la derrota por 2-0 ante Celta de Vigo.



Coutinho, de 26 años, anotó 41 goles para el Liverpool en la Liga Premier inglesa desde 2013 hasta su transferencia al Barcelona en enero de 2018 por una suma de 160 millones de euros (192 millones de dólares).



Una actuación estelar en Liverpool podría ayudarlo a que finalmente se gane a los aficionados de su nuevo equipo, enviando al Barcelona a la final del 1 de junio en Madrid.



El adversario sería el Ajax o Tottenham, el cual llega al partido de vuelta en Ámsterdam el miércoles perdiendo por diferencia de un gol.