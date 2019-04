"Ahora tenemos dos objetivos, salvar la categoría y meternos a Liguilla": Raúl Cáceres

DANLÍ, EL PARAÍSO.- Con 31 puntos en la clasificación general, empatado con el Vida y con apenas una unidad más que el Juticalpa y Honduras Progreso, está el Real de Minas, equipo con apenas dos torneos en la Liga Nacional, pero que aspira a no ser el que se vaya de la primera división el próximo sábado que se juegue la jornada 18 del Clausura 2019.



Raúl Cáceres, entrenador del equipo capitalino, que juega como local en Danlí, El Paraíso, detalló que esta semana trabajarán a doble horario, para conquistar los tres puntos ante Marathón, que les visitará desde San Pedro Sula.



“Sumar la fecha pasada ese punto contra el Olimpia fue muy importante, yo lo llamo un punto de oro en nuestra carrera por el no descenso, pero no nos conformamos y estamos trabajando a doble jornada si es posible para ganar este último partido”, comenzó diciendo el timonel.



Cáceres admitió que sufren apuros para salvar la categoría, pero adelantó que un triunfo en el estadio Marcelo Tinoco en la última fecha ante el Monstruo, que buscará los tres puntos porque quiere asegurar el privilegiado segundo lugar que lo clasifique directo a semifinales.



“Nuestro plan es salvar la categoría ante Marathón, creo que solo necesitamos un punto porque hay dos de los cuatro equipos involucrados en el no descenso que juegan entre sí”, adelantó.



Pero el estratega Minero aseguró que durante esta semana no solamente se trabajarán para asegurar su permanencia en el máximo circuito, sino que buscarán una victoria ante los verdes.



“Esto es lo lindo del fútbol, ellos (Marathón) se van a abrir porque necesita los tres puntos para asegurar su segundo puesto y nosotros queremos lo mismo porque si sumamos tres podemos meternos en la Liguilla. El sexto puesto al repechaje está a nuestro alcance”, afirmó el timonel .



“Yo dije claro que esto se iba a definir en la última jornada, ahora nosotros tenemos dos objetivos, salvar la categoría y meternos a la Liguilla”, concluyó Cáceres.



Durante este torneo Clausura Real de Minas apenas cosechó dos triunfos en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, venció al Vida y Honduras con sendos marcadores de 3-0. Contra Marathón buscará su tercera victoria como local en la Ciudad de las Colinas.