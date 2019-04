Cristiano Ronaldo contra la osada juventud del Ajax por un puesto en semifinales

TURÍN, ITALIA.- La experiencia de la Juventus y la garantía goleadora de Cristiano Ronaldo contra la juventud y la osadía de los jóvenes talentosos del Ajax de Ámsterdam: el 1-1 de la ida deparó un gran espectáculo y la eliminatoria sigue abierta antes de la vuelta el martes en Turín.



Menos de una semana después del primer choque en Holanda, el recuerdo del formidable partido del Ajax permanece fresco. Ese grupo de jóvenes con hambre, sin complejos y sin miedo a nada quiere ahora seguir haciendo historia.



"Son chicos que juegan como adultos. A comienzos de la temporada no pensábamos que llegaríamos aquí, pero hemos progresado mucho. Podemos competir contra gigantes, creemos que podremos hacer un buen resultado", aseguró este lunes le técnico holandés Erik ten Hag.



El Ajax ya había dado esa impresión en la ronda precedente al humillar 4-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



Los De Ligt, De Jong -duda para el martes-, Tadic y los demás dieron la vuelta a la eliminatoria ante el vigente triple campeón de la Champions después de la derrota 2-1 en la ida, pero Ten Hag advirtió que la Juventus "es mucho mejor" que el campeón español.



La Juventus sueña con un triunfo en Liga de Campeones que se les escapa desde 1996... al ganar la final ante el Ajax.



Después del partido de ida, el periódico deportivo italiano Corriere dello Sport resumió con un ingenioso titular: "1-1 a favor de la Juve".



En efecto, la Juve parte como favorita, porque cuenta con Cristiano Ronaldo, porque su plantel es más amplio y más experimentado, y porque el Ajax no alcanza las 'semis' de Champions desde 1997.



Pero la Vecchia Signora no ofreció su mejor versión en Holanda y no dispone de margen de error.



- La opción Kean -

No obstante, el campeón italiano cuenta con Cristiano Ronaldo. El delantero de los 125 goles en Liga de Campeones, 24 de ellos en 21 duelos de cuartos de final, tiene otro recuerdo fresco, el de su excelso triplete ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de octavos (2-0; 3-0).



Aquella noche la Juventus mostró ser un serio aspirante al título por su solidez defensiva, por la organización de uno de los mejores entrenadores del mundo, y por la definición de Ronaldo.



Todo ello mantiene la vigencia un mes después, especialmente el impacto del astro luso, autor del gol turinés en la ida apenas 15 días después de una lesión en su muslo derecho que hizo temblar a la capital piamontesa.



"Cristiano Ronaldo tiene una calidad extraordinaria. En ciertos momentos se convierte en un jugador imparable y lo puedes ver en su cara", admitió este lunes su téncico Massimiliano Allegri.



En las 12 últimas temporadas, el quíntuple ganador del Balón de Oro alcanzó siempre las semifinales de la Liga de Campeones, salvo en 2009-2010, y nunca fue eliminado en cuartos.



Y eso que en la fase de grupos sólo anotó un gol. Pero desde entonces suma cuatro en tres partidos.



Cada gol y cada ronda superada justifican la inversión realizada por el club presidido por Andrea Agnelli para atraer a Cristiano Ronaldo.



El martes en el Juventus Stadium, el ex del Real Madrid será la principal amenaza juventina para los holandeses. Pero junto a él, Allegri podría situar a Moises Kean en detrimento del croata Mario Mandzukic, que arrastra molestias.



Goleador de nuevo el sábado ante la SPAL (derrota 2-1), el delantero de 19 años suma ocho goles en dos meses entre su club y la Azzurra. Joven, talentoso, efectivo y sin miedo a nada: Kean responde al perfil de un jugador del Ajax, que ya intentó hacerse con sus servicios el pasado invierno boreal.



Independientemente del equipo que ponga de inicio, Allegri no se fía: "El resultado de la ida no cuenta para nada. Es un partido y tenemos que jugar con la misma actitud que jugamos contra el Atlético. Necesitamos tener mucho respeto por le Ajax en defensa y ser precisos en nuestros movimientos".



Posibles alineaciones



Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Emre Can, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Dybala (o Kean), Ronaldo. DT: Massimiliano Allegri



Ajax: Onana - Veltman, Blind, De Ligt, Mazraoui - De Jong (o Ekkelenkamp), Van de Beek, Schöne - Neres, Tadić, Ziyech. DT: Erik ten Hag