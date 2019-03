Santiago Solari: "A jugadores que no han estado se lo he transmitido personalmente"

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador argentino del Real Madrid Santiago Solari, cuestionado después de la humillación europea ante el Ajax de Ámsterdam (4-1), aseguró este sábado haber señalado "personalmente" a los jugadores que "no estuvieron" a la altura ante el conjunto holandés.



Preguntado este sábado en conferencia de prensa previa al partido liguero ante el Valladolid sobre si los jugadores estuvieron a la altura el martes en 'Champions', Solari sentenció: "La mayoría (sí). A quienes no han estado se lo he transmitido personalmente".



"He dicho otras veces que en la adversidad se ve el carácter, ahí se ve quién está y quién no, quién desaparece, quién da la cara, quién está contento, quién está triste, quién se rebela contra la situación", añadió.



Solari afirmó su deseo de "seguir trabajando" para terminar la temporada de la mejor manera posible, a pesar de los rumores que hablan de un posible próximo despido.



"Soy el entrenador, mañana la obligación nuestra, mía en particular, es ir allí y hacerlo lo mejor que podamos cada uno. Sabemos que no es el momento más bonito después del partido del otro día, pero tenemos una obligación profesional, tenemos 12 partidos por delante, y tenemos que quedar lo más arriba posible", indicó Solari.



El Real Madrid ha vivido una semana catastrófica luego de perder casi toda opción a ganar un título esta temporada: dos derrotas contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, en Copa del Rey (3-0) y en Liga (1-0), más la eliminación ante el Ajax en octavos de Liga de Campeones.