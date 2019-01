El campeón azul se puso en marcha

Deportes

AMARATECA, HONDURAS.-El campeón nacional arrancó su pretemporada con las ausencias de los delanteros Rubilio Castillo y Javier Estupiñán.

En el caso de Roruca, todavía tiene contrato con el Mimado, pero está analizando la posibilidad de irse a China. Mientras tanto, el colombiano Estupiñán tiene varios ofrecimientos de diferentes clubes de la liga y una oferta de Motagua, pero deberá ponerse de acuerdo con los dirigentes para garantizar su continuidad.

Diego cuenta con ambos delanteros, pero mientras se define su futuro seguirán sin entrenar en el Nido.



Se puso la Azul

Ayer llegaron a las prácticas varios jugadores nuevos, el primero es Frelys López, quien terminó contrato con el Honduras de El Progreso. El habilidoso jugador estuvo negociando desde el torneo pasado con las águilas y admitió que le gusta el reto.



“Sí, Motagua me contactó; Diego me quiere en el plantel y por eso estamos aquí en las filas del campeón. Sabemos que será difícil, pero vamos a sudar la camiseta”, prometió.

López no ha firmado contrato, pero es un jugador que a Diego Vazquez le interesa.



“Agradecido con la oportunidad que se me da. Vengo de un equipo humilde y esperamos triunfar en un grande, soy un jugador que viene con muchos deseos de aprender. Motagua posee grandes futbolistas y creo que puedo adaptarme a la capital. Ya no tengo contrato con el Honduras Progreso y solo espero convencer en esta pretemporada y jugar con Motagua”, resaltó.



El otro elemento que se sumó fue el delantero olanchano Alfredo Rosales, quien jugó para Las Delicias, el equipo de la Liga Mayor que eliminó a Motagua en la Copa Presidente. El jugador está en calidad de prueba esperando agradar al CT.

No hará muchos cambios

Diego Vazquez habló del inicio de los trabajos en el Motagua, las altas, las bajas y las expectativas que hay en el Nido Azul. “Feliz año a todos, el caso de Frelys es un chico que nos llama la atención y que le dije que viniera a entrenar. Veremos cómo está su situación, no es a prueba, solo quiero ver cómo está el tema contractual de él y a partir de ahí veremos”.



En cuanto a los que podrían salir dijo: “estamos trabajando en eso, nosotros no hacemos grandes cambios, hay que ver quiénes se van prestados a otro equipo”.



Acerca de Rubilio Castillo lo único que mencionó Diego fue que “sabemos lo mismo que saben ustedes, veremos si se concreta la oferta que tiene en el exterior y si es posible traeremos a alguien en ese puesto o no”.