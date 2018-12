Uruguayo Fabián Coito gana la partida y se perfila favorito para ser nuevo entrenador de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador uruguayo Fabián Coito se perfila la noche de este lunes como el favorito para ser el próximo entrenador de la Selección de Honduras, aunque aún no se han cerrado negociaciones.



El charrúa, de muy buen paso por selecciones menores uruguayas y con base formativa, es el actual entrenador interno de la mayor y titular de la sub 20 charrúa y tendrá que dirigir el Sudamericano sub 20 en Chile, por lo que se espera que a inicios de febrero se vincule a Honduras, en caso de cerrar contrato.



Sin embargo, Coito tiene en línea de espera a Honduras dado que se juega mucho en el Sudamericano sub 20, puesto que en caso de quedar entre los tres primeros podrá dirigir el próximo año el Mundial sub 20 en Polonia (mayo), los Juegos Panamericanos en Lima (julio-agosto) o si es finalista clasificará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Mi contrato tiene clausulas porque están en juego también los Juegos Olímpicos", dijo Coito esta noche a la radio Sport 890 de Uruguay.



Exjugador de Olimpia en 1994-95, Coito sumó en dicha entrevista que se siente a gusto en las selecciones uruguayas, pero aceptó que "van apareciendo opciones, y yo como entrenador las voy considerando", soltó.



El entrenador charrúa tendría en Honduras un proyecto a largo plazo, con mirada en fútbol base y una nueva estructura como lo visualizó EL HERALDO. Es decir, tendría poderes plenos en el organigrama de selecciones nacionales.



Además, EL HERALDO supo el lunes por la noche que existe un hilo de negociación entre el uruguayo y Fenafuth y que se podría cerrar un acuerdo pero quedaría sujeto a una próxima reunión que se sostendrá en los próximos días.



Pero ojo, EL HERALDO también obtuvo el dato que en caso que Coito no concrete su vínculo con Honduras, varios directivos de Fenafuth y su Comisión de Selecciones, abanderarán la candidatura de Diego Vazquez por sobre el colombiano Alexis Mendoza.