Guillermo Barros Schelotto dejará de ser técnico de Boca Juniors

BUENOS AIRES, ARGENTINA- Tras poco más de dos años y medio como entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto dejará su cargo a fin de año al no renovar su contrato, que vence el 31 de diciembre próximo. La decisión se comunicaría en el transcurso del viernes.



La derrota en la superfinal de Copa Libertadores ante River supondría la salida de Guillermo del club Xeneize, aunque ya se especulaba desde antes de la final, el Mellizo no seguiría en las filas de Boca.



Se habla de que Guillermo tiene ofertas desde el exterior, lo que sería el punto de quiebre de su relación con Boca. Todo parece indicar que Barros Schelotto tendría su futuro en un equipo de la MLS de los Estados Unidos, asimismo, hay ofertas desde Brasil y Europa.



El contrato de Barros Schelotto finaliza este año y todo indica que no habrá continuidad a partir del año que viene. Guillermo asumió en marzo del 2016 y consiguió el bicampeonato local tras los títulos conseguidos en los torneos 2016-2017 y 2017-2018.



Durante el lapso que estuvo en dupla con su hermano Gustavo, el Mellizo supo ser bicampeón con Boca en las últimas dos Superligas. Ese logro, sin embargo, no logró pesar más que las duras derrotas ante River en la Supercopa Argentina 2017 y la más reciente final de la Copa Libertadores 2018.



Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, siempre manifestó que la evaluación sobre el cargo de entrenador la harían a fin de año independientemente del resultado de Boca en la Libertadores, el gran objetivo del club. En los próximos días habría novedades oficiales que confirmen lo que en Madrid empezó a sonar: el final del ciclo de Barros Schelotto.