Roberto Lima llegó a Honduras para dirigir al Juticalpa de Olancho

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Robert Lima, un jugador que le dio la gloria al Olimpia tras clasificarse al primer mundial de Clubes, llegó este miércoles a Honduras para dirigir al Juticalpa en la primera división ahora como entrenador.



Vestido como que se tratase de un futbolista que llegaba al país, pues aún se mantiene en óptimas condiciones físicas y con su infaltable mate con el escudo del Peñarol, el equipo de sus amores, arribó a San Pedro Sula para dirigir al Juticalpa FC en el torneo Clausura 2018/2019.



“Contento la verdad de volver después de 17 años al país, con un reto muy lindo; la gente de Juticalpa me llama para cumplir esta función”, comenzó diciendo con optimismo Lima, que firmará su estreno como DT titular con los Canecheros.



Robert recuerda que “ya había sonado un par de veces en algún club de Honduras para dirigir, pero bueno, justo ahora se da la oportunidad, venimos a demostrar y a crecer. La gente me conocía como jugador, ahora en otra función como entrenador y esperamos estar a la altura”, lanza con la ilusión de venir a hacer las cosas bien al país.



Sobre refuerzos para el club olanchano, que arranca pretemporada el próximo lunes 17 de diciembre, el estratega uruguayo menciona que. “hemos visto vídeos con el gerente del equipo y ojalá podamos conformar un buen plantel y que los jugadores agarren la idea”.



Reitera que “todavía no hemos pensado en refuerzos, tengo que juntarme con el gerente a delinear las altas y bajas del plantel, hay que ver un poquito todo”.







Tato García se encontró con Rober Lima tras su arribo al aeropuerto Ramón Villeda Morales de la Lima, Cortés.













La situación de la institución en lo deportivo no es ajena para el “Bola”: “Juticalpa está antepenúltimo, lastimosamente Héctor Castellón se tuvo que ir, pero es un equipo con buenos jugadores, que cumple y siempre está a mitad de tabla”.



Finalizando, y sin dar pistas sobre la identidad de su asistente técnico, puesto que aún debe revisar currículos, Robert Lima término analizando la final de vuelta del equipo en el cual sobresalió a inicios del 2000 ante su archirrival Motagua: “Sigo el fútbol hondureño hace años, ojalá lo puedan dar vuelta a ese 2-0; posibilidades todas porque es 2-0 y en el fútbol nada está dicho. Olimpia es un equipo grande y tiene historia, un buen entrenador. Todo depende de cómo se levanten los jugadores ese día”.



El ahora timonel del Juticalpa FC cuenta con experiencia en las inferiores del Peñarol, escuadra en la cual destacó como futbolista; además, fue asistente del reconocido técnico charrúa Gustavo Matosas en Estudiantes la Plata (Argentina), el mismo Carbonero y Cerro Porteño (Paraguay).