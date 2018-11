Fuad Abufele a Hector Vargas: "Ya ni hay que pararle bola, es estúpido quién cae en el juego de él”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Previo al partido de ida de los repechajes de la Liga Nacional, Fuad Abufele, presidente del Real España, respondío las polémicas declaraciones de Hector Vargas, técnico de Marathón, que dijo que quería los mejores árbitros para el clásico de este miércoles.



Las declaraciones del León de Formosa, molestaron al presidente de la Máquina que respondió diciendo que "Ya ni hay que pararle bola, es estúpido quién cae en el juego de él”, con respecto a la preocupación de Vargas por el arbitraje.



El técnico de los verdolagas dijo en declaraciones anteriores que: "Me preocupa porque siempre que hemos jugado en el Morazán hemos tenido problemas ya sea en Copa Presidente. Además los últimos tres goles de Liga de nuestro rival son de penal, queda duda. Veremos como se comporta el arbitraje en este partido. Hay algunos partidos que están marcados. Que mire bien Rebollar, que mande los mejores árbitros a este clásico importante".

Por lo que Fuad Abufele le respondió diciendo: "Hay que dejarlo que haga sus cosas, que diga todo lo que quiera, ya sabe todo Honduras lo que dice, nosotros no vamos a caer en ese jueguito".

"Nosotros confiamos en el arbitraje de Honduras. En 28 años que tengo de ser directivo en Liga Nacional, nunca he visto una actuación deshonesta de un arbitro. Es gente honesta, responsable y seria, sabemos que Pedro Rebollar va nombrar el arbitro de este partido, nosotros en Real España siempre respetamos estas decisiones. Al final el trabajo de nuestra Junta Directiva es apoyar el arbitraje de Honduras que lo están haciendo bien".

Con respecto al partido, Abufele aseguró que Real España se encuentra preparado para encarar este partido, además confirmó que no le preocupa que su equipo cierre de visita en el Yankel Rosenthal.



"Hay que cerrar donde sea, eso no es importante, nosotros ya hemos hecho grandes partidos allí, creo que no hay ningún problema, el partido clave para nosotros es el de este miércoles", cerró diciendo.