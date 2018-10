Real España se enfrentará ante Platense con dos importantes bajas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Real España afrontará el partido de la jornada 15 este sábado contra Platense sin Darixon Vuelto y César Oseguera por distintos padecimientos físicos.



Rodrigo Castro, preparador físico aurinegro, manifestó que el choque de ida de las semifinales de Copa Presidente que le ganaron 3-1 a Parrillas One "fue bastante friccionado", por lo que "Jhow (Benavídez) estaba con un golpe en la rodilla", aunque no pasó a más.



Cree que todo estará bien, aunque para evitar más sorpresas con la mira en el choque sabatino que se disputará a las 7:00 de la noche en el Morazán "vamos a hacer un trabajo de resistencia y ahí sí podremos analizar el estado general del plantel. Por lo que parece, están todos bien”.



Sí anticipó que frente al Tiburón no estarán dos jugadores, el atacante Darixon Vuelto y el defensor César Oseguera. “César está un poco complicado porque no va a tener entrenamiento completo, Darixon está descartado”, dijo Castro, quien añadió que “Oseguera se hizo una resonancia" recientemente "y no arrojó lesión, afortunadamente no tiene comprometido ningún tendón o ligamento”.



Cerrando aclaró que "Darixon tiene una inflamación, hay una mínima lesión muscular y lo vamos a tomar con precaución para prepararlo bien para las finales" del certamen liguero y la Copa Presidente.