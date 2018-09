Alexis Mendoza cuenta con la bendición de la mayoría de directivos hondureños para ser DT de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los rumores que el colombiano Alexis Mendoza será el próximo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras se siguen afianzando día con día, por lo que tras platicar con varios directivos del fútbol nacional al respecto, y encontró una fuerte simpatía en opiniones para darle el voto de confianza al barranquillero de 56 años.



Aunque reservaré el nombre de las fuentes para no polarizar las decisiones que al final determine la Comisión de Selecciones antes de noviembre, el hecho es que Mendoza cuenta con la "bendición" de los hombres que ponen la plata en los equipos de la primera división del fútbol hondureño.



El principal factor que refieren los dirigentes es que Alexis Mendoza, al haber sido asistente de Reinaldo Rueda entre 2007 y 2010 y titular de la selección sub 23 en 2008, le da una noción clara del panorama que puede enfrentar, entre ellos, limitada estructura, recursos financieros eficientados y factores carentes del fútbol hondureño. Como quien dice, un soldado avisado en la guerra.



Otro punto a favor que ven los directivos, es que Mendoza se ha mantenido de alguna forma vinculado con la realidad del fútbol hondureño, sus legionarios y el campeonato local. Además que ya conoce al personal técnico de Fenafuth, incluyendo a los entrenadores de las divisiones menores Carlos Tábora, José Valladares y Jorge Jiménez entre los principales.



Mendoza ha tenido tres equipos a su cargo hasta ahora como entrenador principal, el Independiente del Valle de Ecuador, y en Colombia Alianza Petrolera y dos veces al Junior de Barranquilla, con el que fue campeón de Copa y subcampeón de Liga.

Como jugador, fue defensor del Junior, América de Cali, Unicosta en su país y el Veracruz mexicano. Además jugó con la Selección Colombia las Copa América del 87, 89, 93 y 95, además los mundiales de 1990 y 1994. Como entrenador fue AT con Honduras en Sudáfrica 2010.



Es decir, de alguna forma llena uno de los requisitos que busca por lo general Fenafuth, tener experiencia en torneos continentales y mundiales.



La Selección de Fútbol de Honduras cumple este 11 de septiembre, 300 días oficiales sin entrenador nombrado. Amén del interinato por partidos del profesor Carlos Ramón Tábora, titular de las categorías sub 19 - sub 21. Solo una sorpresa y pese a que Mendoza ha negado en varias entrevistas tener contactos con Fenafuth, antes de noviembre se estaría oficializando su contratación con Honduras.