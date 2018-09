Amado Guevara pierde en su debut con Puerto Rico y todos los resultados de la primera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Puerto Rico al mando del hondureño Amado el Lobo Guevara, perdió sobre la hora ante San Cristóbal y Nieves en su debut en la clasificación de la Liga de Naciones de la Concacaf.



El equipo boricua se manejó bien en el juego, pero un error en defensa permitió que Harrison Panayiotou marcara al 90+1 del partido jugado en el Warner Park Football Stadium de Basseterre, la capital de San Cristóbal y Nieves.



Guevara tendrá una segunda oportunidad el próximo lunes 15 de octubre ante Martinica en la segunda fecha de la clasificación de la Liga de Naciones.



Paliza de orden

Cuba regresa al fútbol caribeño repartiendo goles y ha firmado su mejor resultado histórico tras vencer 11-0 a Islas Turcas y Caicos, en tanto que Canadá tampoco ha tenido piedad de Islas Vírgenes de los Estados Unidos al golearlos 8-0. República Dominicana ganó 0-5 ante Bonaire y mismo resultado sacó Guayana Francesa en su visita a Anguila.

Canadá no tuvo piedad de Islas Vírgenes de Estados Unidos. Foto: Concacaf.com







Centroamérica

El Salvador sufrió de más para vencer 1-2 a Montserrat en el Blakes Estate Stadium en la ciudad de Look Out, los goles salvadoreños fueron obra de Óscar Cerén a los 61 y 90 minutos del partido, Joseph Taylor abrió a cuenta para los locales a los 38.



En tanto que Nicaragua venció 0-2 a San Vicente y las Granadinas en su visita al Arnos Vale Ground en Kingstown. Los goles pinoleros fueron obra del legendario Juan Barrera a los 34 y de Henry Niño a los 27.



Por su parte, Belice venció 4-0 a Bahamas en el Isidoro Beaton Stadium en Belmopán con goles de Deon McCaulay (40), autogol de Jonathan Miller a los 44, y doblete de Krisean Lopez a los 80 y 90+3 del partido.



Guatemala no participa en la Liga de las Naciones de Concacaf, porque al momento de confeccionarla, estaba suspendida por la FIFA. En tanto que Honduras, Panamá y Costa Rica ya están clasificados por ránking a la división A, que se jugará tras la Copa Oro 2019.

El Salvador sufrió para remontarle a Montserrat. Foto: Fesfut.





RESULTADOS

Dominica 0-0 Suriname

Guyana 2-2 Barbados

Anguila 0-5 Guayana Francesa

Antigua y Barbuda 0-3 Santa Lucía

Belice 4-0 Bahamas

San Vicente 0-2 Nicaragua

Cuba 11-0 Islas Turcas y Caicos

Montserrat 1-2 El Salvador

Islas Vírgenes Estadounidenses 0-8 Canadá

Bonaire 0-5 República Dominicana

Aruba 1-3 Bermuda

San Cristóbal 1-0 Puerto Rico

Jamaica 4-0 Islas Caimán



LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

Haití vs San Maarten

Curaçao vs Granada



MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

San Martín vs Guadalupe

Martinica vs Islas Vírgenes Británicas



La segunda jornada de la Liga de Naciones en su etapa de clasificación se jugará en las fechas FIFA de octubre, la tercera en noviembre y la cuarta etapa en las de marzo de 2019. De acuerdo a las posiciones finales, serán ubicados en las divisiones A, B y C, para comenzar el sistema de ascensos y descensos, clasificaciones de la confederación, Copa Oro y torneos internacionales.