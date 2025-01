Hoy arranca la campaña y su rosario de promesas

1

ARRANCA. Pues, hombre, Hilario, hoy arranca la campaña y la “people” no se puede quejar, porque ya podrá “disfrutar” de todo un rosario de promesas y del histriónico espectáculo de los ilustres que se lanzan con todo a la caza de votos.

BURROS. No tardan unos en aparecer con cipotes a tuto, otros encaramados en caballos y hasta en burros, aunque en su vida hayan montado, otros -que no se apean de las Prados full mikis- en mototaxis, disfrazados de pobres, otros haciendo el ridículo bailando punta aunque no pasen de brincar.

NUNCA. Pocos como un par de candidatos y candidatas que conquistaron la guayaba y nunca se dejaron ni ver y ni saludaron a nadie. Solo se presentaron a cuatro o cinco concentraciones a discursear y, con la misma, se encaramaron en sus camionetas, luego al helicóptero y nos “vidrios”. ¿Verdad...?

LODO. Ya la Rixi apareció una vez chapaleando lodo y en medio de un río, flanqueada por su inseparable capellán, Roosvelito y, ahora que inicia la campaña, no digamos de lo que será capaz.

JEFE. Lucky Medina ha sido nombrado jefe de campaña de la Rixi, así es que, ya están sabidos.

ROMA. Dicho y hecho, el propio Roma, en carne y hueso, se ha presentado ante los aposentos de los tres reyes magos del CNE a inscribir su candidatura por el movimiento sin cabeza de Urbizo.

CHINO. El hombre de los tirantes tiró la toalla y dejó vestidos y alborotados a sus candidatos a diputados y a alcaldes y, de remate, le quería heredar su corona al Chino Castillo.

ASAMBLEA. La gran jodida es que las bases urbicistas se rebelaron y, en una asamblea en SPS, proclamaron a “Roma, aunque no coma”, como el nuevo candidato. Jueeeee...

DEBATE. Para que vean la altanería del poder, solo la Rixi no llegó -ni mandó representante- a la cita del Cohep para lo del debate presidencial.

TROYA. Otro que no asomó el cacho, ni mandó a nadie fue LZ, el “Caballo de Troya” de Libre en el PL. Hasta en eso lo mandan.

BRICEÑO. Ajá, y ahora quién será el candidato del exresignado de la tele, a la muni capitalina. Tal vez vuelven a llamar a Briceño.

PADRE. “Sí, le manda a decir el padre Paiz a la Rixi, los cachurecos robaron en 12 años, pero ustedes en tres han logrado ser peores”. ¡Vaya, jodido!

TIKTOK. La bulla es que en el imperio hay más hondureños que gringos llorando por el fin de TikTok. Algunos hasta amenazan con regresarse, porque, “qué será de nosotros sin sus vídeos”. Será.