Apuntes: Los entendidos creen que esa intervención en el IP es declaratoria de guerra contra JC

CRUZAR. Bueno, a cruzar los dedos se ha dicho a partir de hoy, con el inicio de la temporada ciclónica en el Atlántico. Primero la sequía, el humo, y ahora serán las inundaciones.

AGARRE. Ajá, y con esa “eficiencia” de los funcionarios refundidores ¡Dios que nos agarre confesados!, dijo una viejita en un medio televisivo.

MADRE. Ha muerto ayer la madre de Michelle Obama, a los 86 años, en paz y en su casa. Vivió con su hija y su yerno -Barack Obama- en la Casa Blanca durante los ocho años de sus dos mandatos y nunca anduvo de metida en babosadas de política y peor en negocios con el gobierno.

VIAJES. Su amistad en la Casa Blanca era con los jardineros, los mayordomos, los cocineros. La única vez que pidió ser incluida en un viaje -en ocho años- fue cuando los Obama visitaron al papa. “Igualito” a los familiones de estos lares.

TOMATOS. Se destapa David Chávez y, aunque no menciona nombres de diputados, pareciera que los riflazos van teledirigidos a sus amigos, los “tomatos”. Lo vendieron, dice.

MACETA. A otro que le vuela maceta es a JOH y, de paso, también le deja ir sus misiles a Tito Asfura, a quien acusa de ser patrocinado por JOH.

EXILIO. “Mi exilio obedece a negociaciones de nacionalistas, exfuncionarios y actuales diputados patrocinados por JOH, y muy cercanos a Nasry Asfura que, utilizando su nombre, manipulan la justicia e incluso usan su poder político para evitar mi regreso”. ¡Vaya, jodido!

CASITA. Que alguien me explique, piden unos chuscos, cómo es que el “Nerón” de Finanzas tiene su primera chamba en el gobierno y ya tiene una “casita” de 14 millones en Valle de Ángeles.

NEVER. El chelito azul aclara que never and never habló con el “papi” sobre la chamba del CNE y que ni siquiera se postuló para el cargo cuando el CN hizo el llamado a los aspirantes. Que conste.

GUERRA. Los entendidos creen que esa intervención en el IP es una declaratoria de guerra por tierra, mar y aire contra JC, y que van con todo, hasta tronárselo.

CHIVO. Saludes les manda Bukele en el inicio de su segundo mandato. Ojalá y, cuando su popularidad se comience a venir a pique, no busque en Honduras a un chivo expiatorio y pretenda “cazar” al conejo.

YEYO. Xiomara arribó desde ayer a tierras cuscatlecas y allá se verá las caras con varios ilustres de la “derecha recalcitrante” de LA. Vale que no llevó al “Grillo”, porque si no, capaz y le da un yeyo al ver a tantos “imperialistas” juntos.