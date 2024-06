Apuntes: Los alcaldes colorados siguen barajustados en busca de candidato

VAGOS. Manda a decir Nasralla que en vez de “gastar dinero en esos vagos del Foro de Sao Paulo”, que le paguen la deuda política a su partido, que Xiomara y Mel se comprometieron, con firma y todos los mikis, a darle el 20 por ciento de la deuda de Libre y hasta el sol de hoy no le han dado ni a oler. Será posible.

VALOR. Hombre, mientras HZC y Melito se andan rebuscando con inversionistas, el uno en Japón y el otro en Arabia Saudita, los orates radicales de Libre no paran de echarle maceta y de insultar a los pocos empresarios que todavía tienen el valor de invertir aquí.

RIXI. Que ni sueñen con que la Rixi será apartada de la comisión negociadora de la tal CICIH, avisa EER, y que es más fácil que lo quiten a él. ¡Ahhh, papo! Con razón dicen que es la mandamás.

ALICIA. Allá Alicia en el País de las Maravillas si sigue perdiendo su tiempo en esa cosa y se lo hace perder a sus jefes, allá en NY, incluido Toñito Guterres.

COMISIÓN. Los alcaldes colorados siguen barajustados en busca de candidato, luego que EM nunca se decidió, y ahora han creado una comisión exploratoria para que busque hasta debajo de las piedras.

TRES. Ajá, pero si ya se lanzaron Maribel Ya y Banegas, y pronto lo hará Marlon Lara, ¿por qué no se reparten entre los tres tristes tigres?

SUPERMAN. Al menos que los alcaldes liberales estén esperanzados en encontrar por allí a algún Superman, Hombre Araña o Mujer Maravilla. Ajá, y les preguntan a algunos por Cálix o por Nasralla, y también les hacen las cruces. ¿Entonces?

ARMEN. Allí solo que armen un candidato con inteligencia artificial y le pongan las patillas de Reina, el discurso de Rodas, el sombrero de Rosuco, la casaca de Jorge Arturo, las botas de Mel -cuando era liberal-, el carácter de Micheletti, la elocuencia de Pineda Ponce, en fin...

REYES. Ajá, y encima algunos alcaldes liberales se creen reyezuelos, imprescindibles, que el Partido Liberal no sobreviviría sin ellos. Pobrecitos.

SERIOS. Hay alcaldes, como Quintín Soriano o Carlos Miranda, que el marchante primero habla con Vladimir Putin o con Su Santidad que con ellos. Sean serios, como decía JTM.

GARZAS. Hombre, a quién se referirá Banegas cuando dice que en el Partido Liberal no caben las “garzas” y los “camaleones”. Le faltó decir -dicen- los caballos y los burros.

JOH. Avisa la ex first lady que JOH está hospitalizado y que tiene días de no saber nada de él. Parece que sufrió una fractura.