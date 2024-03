Apuntes: Los abogados no son títeres ni serviles de nadie, dice Solórzano

PASOS. Adivinen, pregunta Mundo Orellana, quiénes están detrás de la Ley de Extradiciones y están tan interesados en su vigencia, que hasta “ya tiene su propia normativa”. SN asegura que ya sienten pasos de animal grande.

JUZGAR. El artículo 345 del mamotreto

-redactado por Odir Fernández- dice que los “Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlos”. Jueeeee...

NEXT. O sea que a los “next” que pidan en extradición solo tendrán que meterles un proceso -vía Johelito- y santo remedio. Ja...je...ji...jo...ju...

VUELTA. Hombre, por más que a Solórzano le echaron toda la maquinaria oficialista y anduvieron de ministerio en ministerio a la sobrina de Rafael “anarquía”, casi que obligando a los “lic” a votar por ella, la tortilla se les dio vuelta.

CEGADOS. Ahora buscan culpables, porque la borrachera de poder los tiene cegados y no ven que la “people” ya no los quiere, y solo cuenta los días para que se marchen y no vuelvan.

ÚNICA. Por eso la campaña por tierra, mar y aire para seguir controlando los órganos electorales -junto a sus socios del Partido Liberal- porque bien saben que la única manera que podrían seguir en el poder sería con un descomunal fraude. O un golpe militar.

CULPA. Allí sale Juan Barahona -eterno vividor de la izquierda de cafetín y que tiene enchambado en el gobierno hasta el perro de la casa- diciendo que perdieron el CAH por culpa de los mapaches cachurecos y traidores. Su mente podrida y carcomida por el marxismo troglodita no lo deja ver la realidad.

TÍTERES. Solórzano le contesta a Juancito Barahona que los abogados no son títeres ni serviles de nadie, que ellos, como profesionales, prestan un servicio y eso no les resta sus libertades, y le pide que ya deje de destruir la democracia y sembrar odio.

FRENTE. Lo que no ven los Z de M...como les dice Milei, es que por la borrachera de poder el oficialismo de Libre traicionó al Frente Independiente y lo dejó silbando en la loma.

TRIBUNAL. Ni el Tribunal de Honor le quisieron dar a los independientes y se lo dieron a la hija de Marlina Dubón. Allí están los resultados.

LEY. De “estafa maestra” califican esa Ley Integral de Violencia contra la Mujer, y lo que busca es promover la ideología de género y el aborto, denuncian la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y la organización Por Nuestros Hijos.