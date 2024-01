Apuntes: Libre abrió la pesa prematuramente, en vez de ponerse a trabajar

QUINTO. Hombre, qué terrible, mientras Gustavo Sánchez se ufana y saca pecho por un día sin palmos en un municipio X, una encuesta global pone a Honduras como el país con más feminicidios en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial.

PÍO. Ajá ¿y las feministas? Very well, thank you. Como son de Libre, al igual que los tales “derechos humanos”, no dicen ni pío. Lamentable que esa vergonzosa tasa de feminicidios se da en el gobierno de la primera mujer presidente de Honduras.

COALICIÓN. La suerte ya está echada para las próximas elecciones, alianza Libre-Partido Liberal -el lado oscuro- y una gran coalición en defensa de Honduras, integrada por sociedad civil -la que no está con Libre- académicos, gremios, iglesias, PSH, PN, en fin...

FUERA. En otras palabras, se repetirá la historia reciente del “fuera JOH”: Uno para todos y todos para uno. La única diferencia será que el aliado de Mel ya no será Nasralla, sino, lo que queda del PL.

MISA. Pues, hombre, Hilario, al final ayer no hubo misa de cuerpo presente entre los ilustres de la oposición y Libre, tal y como habían quedado para el jueves 4 de enero.

PAQUETE. La bulla es que Carlón y compañía se pusieron los moños y que la estrategia es acorralar al PN para que acepte el “paquete”, que incluye el TSC y la elección en propiedad de los fiscales interinos -para lo cual ocupan 86 votos- o Libre los “elegirá” con los nueve sepultureros de la CP.

MAYOR. Ya días que el socio mayor de Mel Zelaya en el Partido Liberal le advirtió a sus exsocios cachurecos que tenían hasta el 10 de enero para la elección de los susodichos, sino, su amigo Redondo y su ilegal comisión permanente harán lo que tengan que hacer -como decía su exalero JOH- para finiquitar el asunto. Jueeeee...

BABY. Así el escenario, Sancho amigo, azulejos y PSH avisan que no queda de otra que los ilustres refundidores y sus socios liberales terminen de socavar la democracia y finiquiten el golpe al Congreso con la suplantación del pleno de 128 diputados por los nueve espurios de la CP y, hasta la vista, baby.

PESA. Dicho y hecho, como Libre abrió la pesa prematuramente, en vez de ponerse a trabajar, que para eso los eligieron, reaparece el “papi” y avisa que inicia sus giras de mañana en ocho.

COMISIÓN. Tito Asfura integró ayer su comisión de campaña, bajo la coordinación de Alex Cobos, mientras que Juan Diego le manejará las comunicaciones. ¿Y el negrito de Palo Verde?